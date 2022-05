Según los expertos, cómo evitar el efecto yo-yo tras adelgazar

Iono Para Bazar de PesoAlejandro Spatari

¿Cómo evitar volver a subir de peso?

Hacer ejercicio regularmente

Hacer ejercicio regularmente estabiliza su peso, acelera su metabolismo y lo ayuda a quemar calorías adicionales. De hecho, necesita encontrar un equilibrio entre las calorías que consume y las calorías que quema. De acuerdo a línea de salud, «Muchos estudios muestran que las personas que hacen ejercicio al menos 200 minutos a la semana (30 minutos al día) tienen más probabilidades de mantener su peso después de perder peso».

Prepara tú mismo un desayuno equilibrado

Los estudios demuestran que las personas que desayunan ricas en fibra y macronutrientes llevan un estilo de vida más saludable. ¿Alguna vez has sido fanático del desayuno? No se asuste: no comer por la mañana puede provocar un aumento de peso.

Come suficiente proteína

La proteína te mantendrá completo durante mucho tiempo. Se ha demostrado que reducen la producción de hormonas supresoras del apetito.

Controle su peso de vez en cuando

Es posible que el aumento de peso después de una comida no se note de inmediato. Persiste gradualmente. Por eso es buena idea subirse a la báscula de vez en cuando (o elegir un vestido para comprobar si todavía te queda bien) para llevar un control de tu peso. Sin embargo, no seas frenético en la balanza: te causará una desgracia.

Cuida tu consumo de carbohidratos

Necesita carbohidratos para la recuperación de energía, la función muscular y cerebral, pero tenga en cuenta que algunos tipos de carbohidratos, como la pasta y los carbohidratos refinados como el jugo de frutas, son menos saludables que otros. El consumo excesivo de carbohidratos refinados puede conducir al aumento de peso.

Levantamiento de pesas

Los ejercicios cardiovasculares no son la mejor solución para perder peso. Pueden ayudar, pero este es un entrenamiento de fuerza recomendado por expertos. Le permite desarrollar masa muscular, quemar muchas calorías y acelerar el proceso de su metabolismo.

Imagina un proyecto y apégate a él

El primer paso es diseñar su plan de ejercicio y nutrición y luego implementarlo. Es importante tomarse las cosas con calma y ceñirse a su horario durante toda la semana, incluidos los fines de semana. Usted mismo puede permitirse los alimentos «comodín», pero asegúrese de que no se conviertan en una traición de un día o una semana a su plan de nutrición. Puede afectarte física y mentalmente.

Mantente hidratado y duerme

Es fundamental beber suficiente agua para mantener el peso corporal. La hidratación te ayuda a sentirte lleno por más tiempo y reduce el contenido calórico de tu dieta. Por otro lado, dormir lo suficiente es fundamental si quieres evitar el efecto boomerang. Como se informó línea de salud, «El sueño adecuado o de mala calidad aumenta los niveles de grelina, la hormona clave para estimular el apetito».

A través de QG México.