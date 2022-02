Según la Comisión Europea, se puede apoyar el cambio ecológico del gas y la energía nuclear

Comisaria europea Miret McKinnon, Bruselas, 2 de febrero de 2022. François Valscarts / AFP

Hasta el final, la cuestión de si el gas y la energía nuclear deben considerarse “sostenibles” envenenó la vida de la Comisión Europea. Después de varios aplazamientos, el miércoles 2 de febrero, el Administrador Social concluyó que su ley representativa sobre taxonomía, que, bajo ciertas condiciones, reconoce su contribución a la lucha contra el calentamiento global – el equivalente a un mandato.

En medio del crecimiento del Fondo Verde, el texto que propone una clasificación de actividades que podrían apoyar el cambio climático debería ayudar a recaudar fondos privados para medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que los europeos se comprometen a lograr la neutralidad de carbono para 2050. Si quieren cumplir su promesa, realmente tienen que invertir 350 350 mil millones al año y, como señala la comisión, “No cuesta mucho dinero público”..

El Colegio de la Comisión, compuesto por su presidenta Ursula van der Leyen y otros veintiséis comisionados, está muy dividido sobre el asunto. Donde la organización generalmente toma decisiones por consenso, los tres votaron en contra de la Ley de Representación el miércoles: Johannes Hahn de Austria, Joseph Borrell de España, quien está a cargo del presupuesto, y el 27º Alto Representante para Relaciones Exteriores y Seguridad. Política, y la portuguesa Elisa Ferreira, responsable de coordinación y reforma.

Veintisiete reducción de la huella de carbono

Nicolás de Luxemburgo Schmidt, que está a cargo de empleo, y el ecologista lituano Virginius Cinkevius no asistieron. Pero el lunes, los líderes de su plantilla expresaron sus reticencias durante una reunión con sus compañeros respecto a la clasificación. Como los colaboradores de los dos vicepresidentes de la comisión, Dan Margaret Westerger y el holandés Franz Timmermans. Paulo Gentiloni, el director ejecutivo del personal italiano a cargo de la economía, también expresó en la ocasión las sospechas de su jefe.

“Tenemos menos de treinta años” Para Activar gas como el Acuerdo de París y la energía nuclear “Ayuda a cambiar”, Comisionada de Servicios Financieros, Mairead McGuinness argumenta que se debe proteger la elección del administrador de la comunidad para integrar estas dos energías en la taxonomía.

Es cierto que la energía nuclear y su función no producen muchos desechos radiactivos y no emiten CO. 2 , “No verde o estándar”, La Comisión está de acuerdo. Sin embargo, el 15% de la generación eléctrica de Europa Donde todavía procede de centrales eléctricas de carbón y donde las energías renovables no garantizan un suministro estable, permiten reducir la huella de carbono a veintisiete. “Probablemente no sea perfecto, pero es una solución”., presenta a Mairead McGuinness, quien nos recuerda las condiciones para etiquetar estas dos energías como “verdes”.

