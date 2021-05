Se publicó el decreto para el mes de abril de 2021, lo que estipulaba

Fondo de Solidaridad. El formulario del Fondo de Solidaridad de abril de 2021 debe publicarse en línea el viernes 7 de mayo.

[Mis à jour le 06 mai 2021 à 08h46] ¿Buscas ayuda del Fondo de Solidaridad de abril de 2021? El formulario personalizado debería estar en línea a partir de mañana, Viernes 7 de mayo al 30 de junioSe lo prometió el ministro Bruno Le Maire. El decreto Este jueves se publicó en el Boletín Oficial. Uno de ellos explicó que “el decreto se suma al decreto de 30 de marzo de 2020 relacionado con el Fondo de Solidaridad, el artículo 26-3, que prevé el dispositivo para el mes de abril de 2021″. Este sistema estipulado en el artículo 24-3 se renovará para el mes de marzo, salvo la abolición del régimen de derogación para Mayotte por la abolición de la división que se inició en este territorio a partir del 15 de marzo de 2021 y el ajuste en el criterio de elegibilidad.” Qué esperar Te detallamos todo:

La fecha de inicio de la actividad cambia del 31 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021

Los propietarios de monumentos históricos tienen derecho a recibir un fondo solidario

Para ser elegibles para el Fondo de Solidaridad, las empresas deben haber estado sujetas a una “prohibición de recepción pública continua desde el 1 de abril de 2021 hasta el 30 de abril de 2021 y haber sufrido una pérdida en el volumen de negocios, incluido el volumen de ventas logrado en las actividades de ventas por Sin embargo, con recogida o entrega en tienda, o en actividades de comida para llevar, de al menos el 20% “o” han experimentado una pérdida de volumen de negocio de al menos el 50% “y pertenecen a los sectores mencionados en los Anexos 1 o 2.

El importe de la ayuda es el mismo: 1.500 euros hasta 10.000 euros (o el 20% de la facturación en el rango de 200.000 euros).

Índice de volumen de negocio: volumen de negocio alcanzado “durante el mes de abril de 2019, o volumen de negocio mensual medio para el año 2019”. Dependiendo de la opción que elija la empresa al solicitar febrero de 2021 O, si corresponde, marzo de 2021 si no se ha presentado ninguna solicitud para febrero de 2021“. Para las empresas creadas entre junio de 2019 y el 31 de enero de 2020, “El volumen de negocio mensual medio durante el período comprendido entre la fecha de creación de la empresa y el 29 de febrero de 2020”. Para obtener más información, vaya a continuación.

¿Y los siguientes meses? Si los restaurantes y negocios considerados no imprescindibles logran reabrir sus puertas a partir del 19 de mayo, el Ministro de Economía se ha comprometido a mantener el Fondo de Solidaridad, tal como está, para mayo de 2021. Por otro lado, A partir de junio de 2021, se deben esperar muchos cambios. Las empresas aún sujetas a la prohibición de la recepción pública, como las discotecas, seguirán beneficiándose del Fondo de Solidaridad, en las mismas condiciones que en la actualidad.

Para sectores que pueden reabrir parcialmente, como deportes, cultura, eventos, hoteles y restaurantes, el Fondo de Solidaridad Se adaptará. “Para estas personas, trabajaremos en la mejora del fondo solidario desde principios de junio”, explicó. “Antes de que pudieras llegar al Fondo de Solidaridad, tenías que perder el 50% de tu volumen de ventas o ser cerrado administrativamente”, recuerda. “Ahora, a partir de principios de junio (…), tendrá acceso al Fondo de Solidaridad, independientemente de su pérdida en ventas (…). A partir de junio, este estará en el nivel de compensación que vamos a determinar.” En respuesta a una pregunta de Les Echos, el ministerio especificó que estaría allí. “A pesar de todo, la mínima pérdida de ingresos conduce al derecho a ayudar.

“También es el catalizador para la reapertura”, dijo Bruno Le Maire. “Luego, Evidentemente, tendremos un retroceso en esta ayuda, dependiendo de que vuelva a la normalidad. La decadencia se producirá durante un período de tres meses: junio, julio y agosto. Sugiero que haya un punto para reunirnos a finales de agosto, para ver dónde están los sectores involucrados, y para ver si hay ayudas adicionales o si se ha producido una vuelta a la normalidad. “Teóricamente, Está previsto que las negociaciones con los interlocutores sociales comiencen esta semana.

El Fondo de Solidaridad debe estar abierto para el mes de abril de 2021 Viernes, 7 de mayo de 2021Y eso hasta el 30 de junio, lo podemos leer en el decreto ad hoc. Muchas empresas se han visto obligadas a seguir cerrando sus puertas este mes, debido al tercer cierre. Las condiciones siguen siendo relativamente idénticas, lo que permite un pago de ayudas de entre 1.500 y 10.000 euros (o el 20% de la facturación en el rango de 200.000 euros). La actividad debe haber comenzado antes del 31 de enero de 2021. Los trámites serán los mismos:

Póngase en contacto con su espacio personal en impots.gouv.fr Ve a tus mensajes seguros Crea el formulario personalizado Ingrese su número SIRET Información de la empresa estatal Ingrese el volumen de operaciones para este período Sitio

¿Qué señal de rotación mantener?

Como en los meses anteriores, todo dependerá de la fecha en la que inicies tu actividad y de si has solicitado ayuda al Fondo Solidario en los últimos meses. Resumir:

Si su negocio ya está establecido en abril de 2019: tendrá que mantener las ventas de abril de 2019 o las ventas mensuales promedio para 2019, según lo que eligió implementar en febrero de 2021 o marzo de 2021. No tomó ninguna medida para los meses mencionados anteriormente, podrá elegir entre estas dos referencias.

Su empresa nació entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de enero de 2020: la facturación mensual promedio durante el período comprendido entre la fecha de creación de la empresa y el 29 de febrero de 2020.

Su empresa se estableció entre el 1 de febrero de 2020 y el 29 de febrero de 2020: facturación alcanzada en febrero de 2020 y reducida en el transcurso de un mes.

Su empresa se estableció entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2020: Rotación mensual promedio lograda entre el 1 de julio de 2020 o, si falla, la fecha de creación de la empresa y el 31 de octubre de 2020.

Su empresa fue creada enero de 2021: facturación de febrero de 2021.

La Administración Tributaria inauguró el formulario dedicado al Fondo de Solidaridad para el mes de marzo de 2021 el 20 de abril. Los líderes empresariales y los empresarios autónomos tienen lo que tienen 31 de mayo de 2021.

Los procedimientos no cambian: debes iniciar sesión en tu espacio personal y crear el formulario en tu sistema de mensajería segura. Para ello, debe especificar el período requerido, luego ingresar su número SIRET, así como su sector de actividad. Sea especialmente estricto al completar el formulario. El más mínimo error podría retrasar significativamente el pago de las ayudas del Fondo de Solidaridad.

En particular, tenga en cuenta que la selección de CA se ha congelado para las empresas que solicitaron para el mes de febrero. Cuando se le preguntó a un internauta sobre este tema, el Ministerio de Economía indicó que se debe presentar una solicitud correctiva, lo que llevaría a alargar el plazo.

Fondo de solidaridad marzo de 2021 ¿para quién? Términos y condiciones

Recientemente se publicó en el Diario Oficial el decreto sobre las acciones de marzo de 2021. Se están realizando varios cambios en comparación con el Fondo de Solidaridad en febrero de 2021. El Fondo de Solidaridad ahora está destinado principalmente a empresas destinadas al cierre administrativo.

Se han modificado los criterios de elegibilidad del Fondo de Solidaridad: la actividad debe haber comenzado en 30 de diciembre de 2020 y ya no el 31 de octubre. Para ser elegible, también debe haber estado sujeto a una prohibición ininterrumpida de recepción pública desde el 1 de marzo de 2021 hasta el 31 de marzo de 2021. Experimentó una pérdida en el volumen de ventas, incluyendo el volumen de ventas alcanzado en las actividades de telemarketing, con retiros en tienda o entrega, o en actividades de compras, en al menos un 20% durante el período comprendido entre el 1 de marzo de 2021 y el 31 de marzo de 2021..

Las empresas de S1 y S1bis siguen siendo elegibles a partir de una pérdida del 50% en su facturación. Las empresas sujetas a prohibición de recepción pública en marzo, con una pérdida en las ventas de entre el 20% y el 50%, tienen derecho a una ayuda de hasta 1.500 euros. Si la pérdida en el volumen de negocio es superior al 50%, el importe de la ayuda del Fondo de Solidaridad será de 10.000 euros o del 20% de la rentabilidad de referencia, dentro del límite de 200.000 euros. Encuentra todas las condiciones en los documentos publicados por las autoridades fiscales y disponibles Aquí.

¿Qué referencia de ventas se debe utilizar para el Fondo de Solidaridad en marzo de 2021?

“La pérdida de la facturación se define en el sentido de este artículo como la diferencia entre, por un lado, el volumen de ventas durante el mes de marzo de 2021, y por otro lado, la tasa de rotación de referencia”, podemos leer en el decreto. Esto es lo que se define como el volumen de operaciones estándar para marzo de 2021:

Volumen de ventas de marzo de 2019 o volumen de negociación mensual medio para el año 2019 Dependiendo de la opción que elija la empresa al solicitar febrero de 2021 ; O si no se solicita el Fondo Solidario para el mes de febrero de 2021, el volumen de negocio logrado durante el mes de marzo de 2019, o el volumen de negociación mensual promedio para el año 2019 ”, indica – su.

; O si no se solicita el Fondo Solidario para el mes de febrero de 2021, el volumen de negocio logrado durante el mes de marzo de 2019, o el volumen de negociación mensual promedio para el año 2019 ”, indica – su. Para empresas creadas entre junio de 2019 y 31 de enero de 2020: Volumen de negocio mensual promedio durante el período.

Para empresas creadas entre el 1 de febrero de 2020 y el 29 de febrero de 2020: volumen de ventas de febrero de 2020 reducido a un mes.

Para aquellos creados entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2020: volumen de negociación mensual promedio alcanzado entre el 1 de julio de 2020, o la fecha de creación de la empresa, y el 31 de octubre de 2020.

Para las empresas creadas entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de octubre de 2020: número de negocio en diciembre de 2020 “o, como excepción al párrafo anterior, para las empresas a las que se les impidió dar la bienvenida al público en diciembre de 2020, el volumen de negocio alcanzado durante el mes de octubre de 2020 y reducido si es necesario por un período de un mes.

Para empresas creadas entre el 1 de noviembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2020: facturación de enero de 2021

¿Qué pasa con la venta rápida del Fondo de Solidaridad en marzo de 2021?

Las ventas a distancia, a domicilio y para llevar deben incluirse en el volumen de ventas para poder recibir asistencia. Sin embargo, tenga en cuenta que no es necesario incluirlo a la hora de calcular el importe de la ayuda del Fondo de Solidaridad para el mes de marzo de 2021.

El consejero de Economía quiso estar tranquilo: el Fondo Solidario se mantendrá como está hasta mayo de 2021. Así, no habrá cambios en los requisitos de elegibilidad del dispositivo y la cantidad de apoyo, hasta los 10.000 euros o el 20% de la facturación. de hasta 200.000 euros. No se reveló la fecha de apertura del formulario personalizado. Con toda probabilidad, debería tener lugar a principios de junio.

A partir de junio de 2021, los términos del Fondo de Solidaridad cambiarán. Las empresas que aún estén sujetas a la prohibición de la recepción pública aún podrán acceder al dispositivo, tal como existe actualmente. Pour les entreprises des secteurs très impactés par la crise sanitaire (tourisme, événementiel, sport et culture), dont les entablissements sont autorisés à rouvrir progressing, les conditions vont changer: le fonds sera available que soit le niveau de perte de chiffre d ‘Affairs . Por otro lado, no se ha determinado el monto de las ayudas del Fondo de Solidaridad.

¿Qué pasa con julio y agosto de 2021? Debe esperar una disminución gradual de la ayuda del Fondo de Solidaridad.

Es un hecho: el Fondo de Solidaridad y sus términos se han vuelto significativamente más complejos desde su creación hace un año. Para orientar a los líderes empresariales, el Departamento de Impuestos ha publicado preguntas actualizadas con frecuencia. Puedes encontrarlo En el sitio web del ministerio.