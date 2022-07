«Se han dicho muchas tonterías sobre esto… / España / FC Barcelona / SOFOOT.com

Modificado

Hora de saldar cuentas.

Tras ser anunciado oficialmente por el Barça al menos en cinco ocasiones, Robert Lewandowski, que ya ha disputado dos amistosos con sus nuevos compañeros, aprovechó una entrevista con ESPN para vaciar su bolsa. El polaco lamenta especialmente la decisión cola de pez con el Bayern: «En las últimas semanas, todo lo que pasó antes de que me fuera del Bayern fue mucha política. Definitivamente fue difícil de explicar a los fanáticos, y el club trató de encontrar un argumento para justificar mi venta a otro club. Tuve que aceptar». a pesar de que se dijeron muchas mentiras sobre mí. »

Hace unas semanas surgieron algunos rumores del Bayern sobre Erling Haaland, lo que podría justificar una segunda salida del Balón de Oro de 2021. Lo que el delantero quiso corregir: “No, no tiene nada que ver con Erling. No quiero hablar de lo que pasó exactamente. Pero si la pregunta es si él es el responsable de la decisión de irse, no, no veo problema si se va al Bayern de Múnich. Para mí, ser siempre claro y ser honesto puede ser un problema para algunas personas. »

Otro problema a resolver ahora: Por fin consigue este balón de oro.

Alabama