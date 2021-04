¡Se dice que la cuarta película del Capitán América está en desarrollo!

Marvel y Disney no dejarán escapar al pato dorado que pone huevos: después de la serie Falcon and the Winter Soldier, ¡la cuarta película del Capitán América estará en desarrollo!

Después de tres películas en su nombre y numerosas apariciones en diferentes películas de MCU, ¡el Capitán América puede regresar al cine! Según el sitio Plazo, La cuarta parte está en desarrollo, que es Malcolm Spellman, el showrunner de la serie. Soldado balcánico y de invierno, Quien es responsable del guión de una nueva película. ¿Una secuela directa de Los Balcanes y el Soldado de Invierno? Aunque Chris Evans dejó el escudo al finalVengadores: Endcom, No significa la muerte del personaje del Capitán América, ni siquiera su ego de reemplazo Steve Rogers … aunque todos han hablado del héroe con la bandera estrella en la serie Disney + en el pasado. Estamos hablando de un proyecto con Chris Evans, y podría Vuelve a mcu En forma de Capitán América "original". ¿Por qué no en aventuras dentro de él? Cronología Alternativamente, después de que se unió al Agente Carter en el pasado. Esto aclarará el resultado.Vengadores: Endcom. La otra película, la película creada por Spellman, es muy diferente. Se desconocen los detalles del guión, pero se rumorea que se centra en Sam Wilson, el Halcón, quien luego recogerá la antorcha (cuidado con los spoilers). Los hechos del último episodio de la serie.. Marvel y Disney no quieren dejar que las llamas se apaguen en ninguna ocasión. Soldado balcánico y de invierno Uno de los mayores éxitos de Disney + para igualar o superar Vandavision. En cuanto a las fotos Capitan America Junto con Chris Evans, obtuvieron una taquilla de 2.200 millones de dólares. En estas condiciones, ¡no hay duda de que abandonará ese papel!

