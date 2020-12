Se descubre un volumen de agua de una “torre de agua asiática” que supera los 9 billones de metros cúbicos-Scientific Exploration-cnBeta.COM

Autor: Han cejas

Los investigadores usan botes no tripulados para medir el volumen de agua en el lago.Foto cortesía del Instituto de Investigación de la Meseta Tibetana, Academia de Ciencias de China

Los estudios han demostrado que los glaciares, la nieve, el suelo helado, lagos, ríos, etc. en la región del tercer polo se encuentran los componentes principales de la “torre de agua asiática”. El área de los glaciares es de unos 100.000 kilómetros cuadrados y el área de nieve anual es de unos 300.000 kilómetros cuadrados. , El área de permafrost es de aproximadamente 1,3 millones de kilómetros cuadrados y el área de los lagos es de aproximadamente 50,000 kilómetros cuadrados.

Actualmente, el Segundo Equipo Completo de Expedición Científica de la Meseta Qinghai-Tíbet ha realizado una estimación preliminar de las reservas de glaciares, el volumen de agua del lago y la escorrentía en las salidas de los principales ríos de la “torre de agua”. Asiático”.

En 2018, la observación de la escorrentía y la estimación por teledetección de los resultados de los principales desagües fluviales de la meseta Qinghai-Tíbet revelaron que el río Amarillo, el río Yangtze, el río Lancang, el río Nu, el río Yarlung Zangbo, el Ganges, Indo, Amu Darya, Syr, Tarim, Ili, los 13 grandes ríos, Heihe y Shulehe, tienen una escorrentía de aproximadamente 656 mil millones de metros cúbicos.

Las reservas de glaciares dependen del área y el grosor del glaciar. Actualmente, el área de los glaciares es fácil de obtener, pero la tecnología y los medios para la medición de campo a gran escala del espesor de los glaciares aún son insuficientes.

Basándose en el modelo de espesor de los glaciares, los investigadores estimaron inicialmente que las reservas de hielo de los glaciares del tercer polo eran de alrededor de 8.850 kilómetros cúbicos, lo que equivale a unos 8 billones de metros cúbicos de agua.

La meseta Qinghai-Tibet es el área lacustre más concentrada de China. Hay aproximadamente 1.200 lagos con un área superior a un kilómetro cuadrado (debido a los grandes cambios interanuales en el área de algunos lagos, el número es difícil de determinar).

Sobre la base de los resultados de medición reales de los lagos con un área de más de 50 kilómetros cuadrados, los investigadores estimaron que los grandes lagos de la meseta Qinghai-Tibet tienen alrededor de 815 mil millones de metros cúbicos de agua, y el volumen de todavía se está estimando el agua de pequeños lagos.

“Nuestra investigación científica ha revelado que hay 78 torres de agua en el mundo y 16 en la meseta Qinghai-Tibet y sus alrededores. Las “torres de agua asiáticas” están desequilibradas, pero este cambio desequilibrado tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que, a corto plazo, los ríos río abajo son todos. El aumento anual de la escorrentía natural promueve el desarrollo industrial y agrícola y el desarrollo social en los países río abajo. La desventaja es que la intensidad y frecuencia de los desastres está aumentando y la amenaza de usar agua de manantial para la agricultura sigue aumentando, pero la desaparición de la criosfera tendrá un impacto a largo plazo. Proceso ”, dijo Yao Tandong, académico de la Academia China de Ciencias y capitán del Segundo Equipo de Expedición Científica Qinghai-Tibet.

Yao Tandong dijo que el segundo Equipo de Expedición Científica Qinghai-Tíbet está utilizando actualmente tecnologías modernas avanzadas para construir un sistema de vigilancia y alerta temprana “Jimu” para garantizar la seguridad de la “torre de agua asiática”. “Incluye sistema tridimensional de observación de flotadores amarrados” Jimu No. 1 “y” Jimu “” Jimu No. 3 “, sistema de monitoreo de desastres y alerta temprana,” Jimu No. 4 “, red multidimensional el sistema terrestre de Lhasa, etc.