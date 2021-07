“Se acerca la tormenta”, advierten los hospitales de Estrasburgo ante el aumento del hospital

Que quede claro ahora mismo. No, el Hospitales Académicos de

Estrasburgo (HUS) no vence actualmente

Govit-19. “Está tranquilo por ahora”, confirma la profesora Julie Helms de la Unidad de Cuidados Intensivos Médicos del New Civil Hospital.

Este martes, cuatro pacientes fueron atendidos en su sala, que estaba gravemente infectada con el famoso virus. Un número alejado del pico durante la primera ola: 175 a fines de marzo 175, otros 60 en noviembre y en abril, para la segunda y tercera ola de la epidemia. Pero una cifra de principios de julio, cuando Shiv fue evacuado de sus pacientes Govit-19.

Paciente de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Civil de Estrasburgo. – D. Coñac / 20 minutos

“Tenemos algo de experiencia con esta enfermedad”.

Pero, ¿por qué preocuparse? “Vemos las mismas curvas avanzando en la dirección incorrecta con pendientes pronunciadas”, respondió Nicholas Lefebvre, jefe del departamento de epidemiología del NHC. “Ahora que hemos vivido con tres oleadas, hemos visto a cientos de pacientes, hemos visto a decenas de personas entrar en la bandeja, tenemos la experiencia de esta enfermedad”.

El experto enfatiza: “Se acerca la tormenta. La dinámica de la cuarta ola es la misma que antes. En unos días, en unas semanas, daremos la bienvenida a muchos pacientes y ya nos estamos preparando para ello. “

Bajo condiciones especiales. Las emergencias de SUH ya están tensas. El profesor Pascal Billbolt, jefe del polo, confirmó: “Tenemos un aumento del 10 al 15% sobre lo habitual”. Vienen en un momento en el que no tenemos tantas bajas por enfermedad en la casa … Al otro lado del hospital, como en los primeros seis meses, muchos cuerpos estaban juntos en julio. Sin mencionar que estamos luchando por reclutar. “,

“Hay una cierta recesión y un cierto desánimo”

Aunque hoy en día muchas camas se han reducido debido a “recortes de personal”, todos los cuidadores entrevistados en el NHC dicen que están “preparados para cumplir con los requisitos”. El profesor Farhat Mejiani, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos y Cuidados Intensivos del CHUD, señaló: “Hay una cierta cantidad de depresión y una cierta cantidad de desánimo. Estrasburgo. Pero lo afrontaremos. “

Dr. Nicholas Lefebvre, Jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Civil de Estrasburgo. – D. Coñacine / 20 minutos

Como él, todos dicen el mismo mensaje: “Vacúnate”. La llamada fue verificada por sus observaciones diarias. “Hoy, la mayoría de las personas en los hospitales Govit-19 No vacunado por diversas razones. Ni siquiera sé si sólo una de cada 18 personas ha sido vacunada “, dice Nicholas Lefebvre,” la vacuna más segura y eficaz “.

“La gente necesita ser vacunada, de lo contrario habrá una cuarta, quinta, sexta, séptima ola. Nunca saldremos de ella”, concluye la profesora Julie Helms.