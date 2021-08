Sarah y la casa de su familia en Bebinster no serán elegibles durante varios meses: ¿seguirá pagando su deuda en su totalidad?

Después de las devastadoras inundaciones que afectaron a Valonia en julio pasado, muchas casas quedaron destruidas. Algunos necesitan afeitarse, otros necesitan reparaciones importantes. Mientras tanto, las víctimas del pago de la hipoteca deben quedarse en otro lugar. Caso por caso, los bancos están dispuestos a ofrecer facilidades de pago.

Como muchos residentes de Bepinster y otras ciudades afectadas por las inundaciones de julio, Sarah y su familia tienen una casa en la que no pudieron vivir durante meses. La pareja y sus dos hijos no tuvieron más remedio que irse a otro lugar por un tiempo. Avísanos con el botón naranja, porque la madre se pregunta cómo hacerlo. “Incapaz de pagar el préstamo y la segunda renta”.

Hoy en día, las familias pequeñas se quedan con parientes. Pero ella estaba buscando activamente un apartamento para alquilar. Entre otros pasos, Sarah se comunicó con la compañía de préstamos para ver si el pago de su préstamo se suspendería al menos parcialmente, pero hasta ahora no ha podido obtener una respuesta clara: “La empresa me dijo que estaba esperando una decisión de las autoridades … Si no pagaba la parte adjunta al capital, no tendría que pagar intereses pero me quedaría con el Banco Nacional”.. No, Sarah obviamente quiere evitarlo a toda costa.

Tenemos que romper todo y repetir todo en dos etapas.

Antes de regresar a su hogar, la familia tiene que planificar mucho trabajo. “Tenemos al menos seis meses”Sarah explica, explica: “Tenemos que derribar todo y empezar de nuevo en dos etapas”.. Para recuperar más gas, electricidad y agua potable, se necesitarán varios meses.

El día del desastre, la familia estaba de vacaciones en España. El hermano de Sarah y su perro presenciaron la inundación de la casa. “El 14 de julio, mi hermano tenía agua hasta la cintura y le dije que se fuera”.. Su vecino de al lado, que quería quedarse un día más, dice que su piso quedó sumergido en 20 minutos cuando se abrió la presa. Finalmente, la familia tenía tres metros de agua en su casa. De todos modos no encontraba la manera de irse a casa, realmente no tenía adónde ir, donde la situación era muy complicada. Así que se quedó hasta el 21 de julio. “Pero estábamos en una posición …”Sarah dice que pasaba sus días hablando por teléfono.

No quería volver atrás, todo estaba patas arriba.

Cuando regresamos de las vacaciones nos quedamos impactados: “Sé que lo perdimos todo, no quiero volver “.. Y realmente “Todo estaba al revés, al revés”Recuerda a Sarah, “Barquet todo está roto. En la cocina, la puerta del frigorífico está rota, lo que significa el poder del agua … En cuanto al contenido, perdimos 46.500 euros”.. Sarah tiene muchas ganas de mudarse y vivir en otro lugar, pero con su pareja, han sido propietarios durante cinco años, irse puede ser muy complicado.

Desde que regresaron a Bélgica ha estado comprando rituales, especialmente con la compañía de seguros. “Nos darán siete días en el hotel pero eso no es suficiente”. Con su esposo y sus dos hijos pequeños, debe encontrar rápidamente una solución sostenible. Multiplicó sus búsquedas, haciendo llamadas telefónicas para encontrar refugio a largo plazo para su familia. “Respondí a 22 anuncios”. Finalmente, Thirty-One encontró un apartamento de dos habitaciones en Saman por 900 euros al mes y firmó un contrato de arrendamiento por un año. Ahora, el seguro ofrece un alquiler de tres meses o 700 veces el soporte triple. Pero Sarah tuvo que cargar con todo (depósito, etc.). Ella piensa que no la ayudó: “La verdadera ayuda mutua, proviene de voluntarios y víctimas de desastres, el resto es Blabla”..

¿Están los bancos listos para actuar?

El gerente de un prestamista hipotecario en Verviers dice que alrededor de cincuenta de estos clientes son víctimas y ya han recibido algunas solicitudes de ayuda para pagar los préstamos, pero son las empresas bancarias las que finalmente toman las decisiones.

Entonces vemos si los bancos están dispuestos a aplazar el pago. Al 23 de julio, la Federación Belga de Finanzas (Pfelfin) ha indicado que las empresas están dispuestas a otorgar aplazamientos temporales en el reembolso del capital del préstamo hipotecario, por ejemplo, durante unos meses. Esta no es una medida automática. Se invita a las personas afectadas, que se sienten avergonzadas, a que se pongan en contacto con su banco.

Se tomó una decisión similar por parte de la Sociedad Valona de Crédito Social (SWCS). El director de Crédito y Recuperación Joel Vandermulan nos explicó los casos que enfrentó, “A petición del prestatario, el reembolso del capital podrá suspenderse”..

¿Las víctimas corren el riesgo de registrarse en el Banco Nacional?

La ley dispone que el prestatario suspenda el pago del capital y los intereses o le pida al prestamista que extienda el período del préstamo.

Si esta posibilidad legal se le da a Phelfin, “Un archivo en el Registro Federal de Crédito Personal (Administrado por el Banco Nacional de Bélgica) Cuando el ajuste entre el banco y el prestatario se acuerda mutuamente, no se aplica la denegación de acceso a posibles créditos adicionales..

Lo mismo ocurre con la Walloon Community Credit Union. “Mientras los prestatarios respeten las nuevas condiciones de reembolso, no serán notificados por defecto al Banco Nacional”, Menciona a Joëlle Vandermeulen.

En el caso de Sarah y su esposo, si llegan a un acuerdo que difiera los pagos con la agencia crediticia, a menudo, si hay situaciones como esta, la pareja no arriesgará el registro federal de préstamos personales.

Lo importante es que el consorcio del sector financiero te recuerda que contactes con tu banco o sistema de crédito lo antes posible para que pueda ver tu situación específica.