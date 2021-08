Sarah Bowie, la primera participante de Bélgica en las 24 horas de Le Mans en diez años, está de acuerdo

Conocimos a Sarah Bowie. A sus 32 años, será el único piloto belga que participará en las 24 horas de Le Mans. Ninguna mujer belga ha competido desde 2011 y Vanina Ix. Participar en esta famosa carrera hace realidad uno de sus mayores sueños.

Preparándose para las 24 horas de Le Mans, una de las carreras de resistencia más grandes del mundo, Sarah Bowie pasa 1,5 horas al día en un simulador. “Esta es la descarga de las gradas“, Nos muestra al acelerar.

“Sigo hablando con mi ingeniero. Al igual que en la vida real, “aquí, tengo esa sensación en el coche”. Me decía que entrara en ese parámetro, que trabajara en la configuración y en las sensaciones que tengo en el coche, pero de repenteSarah explica.

Siempre me interesan los desafíos mentales, físicos y de equipo.

En unos días, el piloto belga de 32 años explorará la famosa pista de Le Mans de 24 horas. Sarah conducirá el Ferrari 488 GTE. Un sueño desde los 15 años. “Llevo 17 años soñando con eso. Durante 17 años he tratado de ordenar el comienzo. Finalmente, finalmente, mi nombre está en la lista de entrada.“El piloto cree”.Siempre me interesan los desafíos mentales, físicos y de equipo de las carreras de 24 horas.“.

Fue solo cuando comenzó a practicar karting que se interesó por los deportes de motor. Muy rápidamente, hizo los shows. Última carrera hasta la fecha: 6 horas de Monza.

Demostrar que no solo debemos compensar, sino que somos competitivos.

Sarah, la única mujer belga que participa en las 24 horas de Le Mans, formará parte de un equipo 100% femenino. Orgulloso de una joven descendiente de Lieja. “Es increíble. Con seis pilotos al inicio de las 24 horas de Le Mans, ya era un gran paso. Hubo años en los que no había mujeres montando. Así que avanzamos, pero sobre todo, lo más importante para mí no es la cantidad de mujeres, sino los resultados que finalmente logran. Demuestra que no estamos solos en la creación de estadísticas y que somos competitivos.“, Dice Sarah.

Este viernes por la mañana, el piloto belga partirá hacia Le Mans, con una sensación de alegría y emoción. Sarah espera conseguir el top 5 de los 23 coches de su clase. El primer día de pruebas tiene lugar los domingos 21 y 22 de agosto, antes de la final.