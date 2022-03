Samsung anuncia los nuevos modelos Neo QLED, Lifestyle y OLED – Samsung Newsroom España

Pantallas, características y diseños sofisticados combinados con una experiencia de visualización personalizada

Samsung Presentamos su serie de TV para 2022. Los nuevos modelos insignia de la serie Neo QLED 8K, los diversos televisores de estilo de vida y los nuevos LED de Samsung, la línea es muy diversa. Los nuevos televisores se ajustan a la visión de Samsung de «pantallas en todas partes, pantallas para todos» y ofrecen la oportunidad de un entretenimiento sin fin. Como observador, puede elegir exactamente qué experiencia visual desea.

«Samsung tiene como objetivo alentar a los consumidores a adaptar la tecnología para satisfacer sus intereses, preferencias y estilo de vida. Con nuestros nuevos televisores, es más fácil que nunca. Con una amplia selección de tecnologías, características y diseños de pantalla revolucionarios, puede crear una experiencia visual única. Johann von Kampenhaud, gerente de producto de Samsung Bélgica, dice TV. “Una pantalla que se integra a la perfección en su interior, una impresionante experiencia cinematográfica de 8K u opciones de vista múltiple para su entrenamiento: todos nuestros televisores de nuevo tamaño lo hacen posible. Samsung tiene TV para todos.

Neo QLED 8K

Lo más destacado de la cartera de Samsung es la serie Neo QLED 8K. Con colores y variaciones nunca antes vistos, este es el mejor en la televisión. Es una experiencia de visualización increíble que combina una tecnología de pantalla increíble con características nuevas y sorprendentes. Samsung nunca ha hecho posibles imágenes tan realistas.

Gracias al procesador neuronal cuántico de 8K con IA, puede sumergirse en detalles asombrosos de 8K, independientemente de la calidad del contenido. Con el sistema 8K expandible de Samsung, los usuarios pueden integrar el nuevo Galaxy S22 con cualquier pantalla Samsung Neo QLED 8K para capturar el contenido capturado en una resolución nativa de 8K.

Procesador más potente. Ya sea viendo el último éxito cinematográfico de gran éxito o el suspenso de un evento deportivo, el procesador neuronal cuántico de Samsung sumerge a los espectadores de 8K en el mundo de 8K y ofrece una imagen más vibrante que nunca.

Gracias al contraste y brillo incomparables de los mini LED, el tamaño de los LED estándar es 1/40. Conclusión: alta densidad y cantidad significativa de variación cuando se conecta a un procesador neuronal cuántico 8K. El rendimiento se mejora aún más con el nuevo procesamiento HDR de 14 bits y la capa antirreflectante para reducir el deslumbramiento y los reflejos no deseados.

La serie Neo QLED 8K presenta un diseño único Infinity One. Esto significa que el panel es muy delgado, desde 15,2 mm hasta 18,1 mm.[1]. El revestimiento es de acero inoxidable.

La experiencia de audio de alta velocidad de 90 W (QN900B) con 6.2.4 canales permite a los espectadores disfrutar plenamente del sonido a través de varios altavoces ubicados en la parte inferior, superior y lateral. Si desea experimentar la experiencia general de imagen y sonido con más seriedad, conecte la barra de sonido Samsung a través del enlace Dolby Atmos inalámbrico integrado entre el Smart TV y la barra de sonido.

Para 2022, los televisores Neo QLED 8K de Samsung incluirán dos nuevos modelos, el QN900 y el QN800, y vendrán en los siguientes tamaños de pantalla: 65, 75 y 85 pulgadas.

Televisores de estilo de vida

Los televisores juegan un papel cada vez más importante en nuestros hogares porque son muy fáciles de personalizar. Un gran ejemplo de los elegantes televisores de estilo de vida de Samsung. Los nuevos modelos de la gama, que ahora incluyen The Frame, The Serif, The Sero, The Premiere, The Freestyle y The Terrace, tienen una serie de actualizaciones que mejorarán no solo su experiencia visual sino también su interior.

Los televisores Lifestyle 2022 de Samsung tienen una pantalla mate. Esto va más allá de la reducción de reflejos porque es una capa elevada en la pantalla que parece un lienzo real.

La pantalla mate del marco transmite la luz desde diferentes ángulos y en diferentes direcciones. Esto significa que la luz del día y la iluminación artificial son un problema menor y la experiencia visual es más agradable. Además, The Frame presenta una tienda de arte actualizada que facilita aún más la navegación. Ahora puede acceder a más de 1600 obras de arte de galerías de renombre de todo el mundo. En Bélgica, a partir del 1 de abril de 2022, tendrás seis meses para acceder a increíbles imágenes exclusivas de National Geographic Collection. Viene con una suscripción de prueba gratuita de dos meses a Frame Art Store, que es más del doble de lo que era antes.

Serif tiene una carcasa con acabado mate que encaja perfectamente con la pantalla mate, lo que hace que el diseño icónico sea aún más impresionante y le da un aspecto premium sin precedentes.

Zero, otro televisor de la gama de estilo de vida de Samsung, viene con una serie de funciones que mejoran la experiencia óptima de la pantalla vertical.

La pantalla mate de los televisores Lifestyle 2022 tiene la certificación «Clare-Free» de la firma científica líder Underwriters Laboratories (UL). UL realizó la prueba de acuerdo con el estándar Unified Clare Rating (UGR) de la Comisión Internacional de Luz (CIE).

El marco 2022 viene en 32, 43, 50, 55, 65, 75 y 85 pulgadas, y The Serif viene en 43, 50, 55 y 65 pulgadas, y The Zero tiene un tamaño de pantalla de 43 pulgadas.

OLED de Samsung

Samsung está ampliando la línea 2022 con la introducción del OLED (S95B), en línea con la visión de «pantallas en todas partes, pantallas para todos».

Samsung OLED reúne el rendimiento del Quantum Neural Processor 4K, la experiencia inteligente del sistema operativo Tizen y la experiencia de sonido rápida e increíble de Samsung Object Tracking Sound y Q-Symphony con Dolby Atmos. Todo el mundo está vestido con un elegante diseño Laserslim.

El procesador neuronal cuántico también está integrado en los nuevos modelos Neo QLED de Samsung. Además, el S95 cuenta con un amplificador de brillo OLED, y a medida que mejoran los colores, podrás disfrutar de imágenes y colores más realistas y vibrantes.

El nuevo OLED de Samsung es un gran paso adelante con respecto a los modelos OLED anteriores.

El Samsung S95B estará disponible en el segundo trimestre de 2022 en tamaños de 55″ y 65.

Disponibilidad

Los modelos 2022 Neo QLED, QLED y The Frame estarán disponibles a mediados del segundo trimestre de 2022.

Para obtener más información sobre los productos de TV de Samsung, visite www.samsung.com/.

1 La profundidad varía según el modelo y el tamaño de la pantalla.