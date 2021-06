Sacha Fenestras: “Echo de menos el automovilismo”

En cuarto lugar en el campeonato oficial Tom Toyota Super GT (GT500), Sachcha Fenestras podría tener grandes ambiciones esta temporada además de su papel como piloto de Super Fórmula en carreras de condominios con Rio Hirakawa en el Toyota # 37. Lamentablemente, teniendo en cuenta la situación sanitaria actual, Franco-Argentina no puede regresar a Japón. Sin visa = sin Japón, sin conductor oficial de Toyota. Así que el puesto de piloto de Reserva Jaguar en la Fórmula E lo ocupa actualmente.

Contactado por información de resistencia, Sacha Fenestras dice que su situación no está muy clara en los próximos meses.

¿Dónde estás cuando regreses a Japón?

“En este momento, no me es posible regresar a Japón. He estado experimentando esta situación desde enero pasado. No he conducido desde diciembre de 2020 durante una prueba en la Super Fórmula”.

¿Qué extrañaste al ver tus dos asientos de cubo en Japón?

“Sin visa, no puedo regresar al país. Devolví mi visa a fines de 2020. Toyota luego renovó mi contrato para 2021. Se hizo todo el papeleo necesario, pero el plazo para la embajada excedió unos días”. ”

Sin embargo, por el motivo de que eres válido para Japón, no para el turismo …

“No cambia nada. Toyota no tiene capacidad para hacer cosas. El fabricante no tiene influencia sobre él. Es todo sí o no, no hay excepción. En 2020, es posible que vaya a Japón porque tenía una visa”. Sin embargo, tengo una dirección allí y pago mis impuestos en el país. “Llevamos meses perdiendo tratando de volver al país, en vano …”

Temporada 2020 (Foto: FB Sacha Fenestras)

Mientras tanto, ¿puedes encontrar un volante en Europa o en EE. UU.?

“Para eso trabajo. Podría hacer algo con Toyota Argentina. Extraño el automovilismo. Hice muchos sacrificios para llegar allí. Estaba tan emocionado de jugar esta temporada. Estaba listo para luchar por ambos títulos. Estoy físicamente y mentalmente listo “.

¿Preocupado por el 2022?

“Tenía miedo por la próxima temporada, pero Toyota me lo aseguró. Amo Japón, amo el Campeonato Super GT. Pasé meses tratando de encontrar una solución con la embajada en Dubai. La FIA también ayudó escribiendo una carta”. a JAF (Federación de Automóviles de Japón). Todo el mundo está en el mismo barco “.