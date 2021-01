Sábado 20 de enero de 2021 Balance [EN LIGNE]

Resultados de la lotería – ¡Los resultados completos de la lotería están en línea! No pierdas ni un momento, puedes encontrarlos a continuación.

[Mis à jour le 23 janvier 2021 à 20h48] El sábado 23 de enero de 2021 se destinaron 11 millones de euros al nuevo sorteo Loto. ¡El suspenso ha terminado y todos los resultados de la lotería están en línea a continuación! ¿Eres un gran ganador? Si no es así, que no cunda el pánico si el 23 de enero no te trae suerte, quedan muchos más sorteos por llegar. En realidad, están programados todos los lunes, miércoles y viernes. Para verificar su cuadrícula, nada podría ser más simple: todo lo que tiene que hacer es marcar los seis números, es decir, 5 dígitos de la cuadrícula de 49 dígitos y 1 número de probabilidad de la cuadrícula de 10.

Sorteo de lotería el 23 de enero de 2021:

1-19-13-24-48 y Opportunity No. 5 (Haw-Savoy)

Segunda opción de impresión: 38-21-27-43-39

Joker + ® 1 857 391

1 857 391 Cognantes de códigos Dix: D 3554 3619 – G 1383 1057 – H 5055 9696 – H 6300 2600 – I 7902 1378 – J 1742 2426 – R 2074 9098 – V 5162 8289 – V 8185 1867 – W 0196 5640

Jugar en ciertos campos le facilitará ganar el premio mayor. Al menos Closer sostiene en un artículo reciente. Desde finales de 2020, los medios informan que Icer ha ganado dos premios mayores. Así que esperamos que este campo gane el premio gordo. El primer jugador ganó pulcramente 19 millones de euros durante la lotería de Navidad, apostando a los siguientes números: 15, 30, 33, 35 y 48. El segundo ganador fue el Lotto Draw durante el Año Nuevo, y tocó 13 millones de euros.

Boletin informativo







Pero, ¿cuáles son las probabilidades de ganar este premio mayor de $ 11 millones? Si el lema de Francis des Geeks es prometedor y confirma que “el 100% de los ganadores han probado suerte”, las cifras deberían ponerse en perspectiva. De hecho, lamentablemente jugar no significa ganar siempre … En un artículo publicado el 8 de febrero, el sitio francés Sawyer respondió a la pregunta. Los detalles de los medios sugieren que 19,068,840 combinaciones son posibles, con 49 números de cuadrícula y 10 números de la suerte, lo que significa que “la probabilidad de ganar el ranking 1 es 0,000 005 244%”. Si esta cifra no es muy alentadora, aquí hay otra: La probabilidad de encontrar una combinación exitosa en un sorteo de lotería, independientemente de la calidad, es del 17%.