¿Ryan Benzetti y Camille Lelluch como pareja?

Que amigos? El actor Ryan Benzetti ha lanzado un video de su historia en el que se le puede ver besando apasionadamente a Camille Lellucci en una fiesta en un departamento. Lo que alimenta los rumores del comienzo de un disparate.

“Señoras, fumo un damien (cannabis, nota del editor) y estoy con mi familia”, dice. A lo que el comediante de 34 años respondió que no se encontraba en su estado normal: “Estás con la familia, um … no sé”.

Después de eso, los artistas, ambos Individual, Intercambió un pequeño beso apasionado, que rápidamente se transformó en un beso cansado, como se puede apreciar en las imágenes de abajo, que no dejó de sacudir la web.

A algunos internautas les gusta pensar que están en una relación, mientras que otros creen que el traductor de Diego en la película “Tamara” y el cantante que lo estrenó por primera vez recientemente. Soltero “Gracias a mi ex”, simplemente había bebido esa noche y fumado mucho.

“¡¡No, pero qué !! ¿Cuál es esta historia? “

No sé si este beso significa algo, pero una cosa es segura, ha sorprendido a más de un fan.

“Lo siento ????? No en este idioma excepto este” comer “de la boca, ¿qué nos estás haciendo ????,” Oh, no Kamil Boss Toy, por favor “,” ¡¡No, pero qué !! ¿Qué historia es esta ”, especialmente en los comentarios que se pueden leer?