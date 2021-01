Rule – Winx Saga en Netflix: 6 diferencias de la serie animada de adoración – Serie de noticias en TV

Netflix, Rule: Disponible: Winx Saga es un ejemplo moderno de serie animada de culto. Pero la adaptación de acción en vivo difiere en algunos aspectos del Winx Club. Aquí están las diferencias notables entre The Winx Saga y la serie animada.

Advertencia, spoilers. Los siguientes párrafos revelan los spoilers de la regla: Winx Saga. Fue bueno ver la primera temporada antes de continuar con el artículo.

Ángeles nuevos y ángeles perdidos

La principal diferencia entre Destiny: The Wings Saga y Wings Club, una caricatura de culto que adapta la serie de acción en vivo, está en el tablero de heroínas. No se presentan todos los ángeles y mensajes. Entonces, en la serie animada, esta pandilla estaba formada por Bloom, Stella, Flora, Musa y Tekna, y luego Layla. En la adaptación de acción real, encontramos a Bloom (Abigail Cowan), Stella (Hannah van der Westuysen) y Musa (Elisha Apple Palm), pero faltan Flora, Tekna y Layla, en lugar de Terra (Elliott Salt), Flora, prima. (Precioso Mustafa).

Falta de trucos

Es triste que los primeros fanáticos de la serie animada no vieran Tricks in Fate: The Winx Saga. Trix tiene tres hermanas brujas maquiavélicas, IC, Storm y Darcy, que son ex alumnos de la Torre de las Nubes. Las tres brujas hambrientas de poder son transformadas por un ángel malvado, pero menos poderoso, llamado Beatrix (Sadie Sovereign), que es un buen regalo para Trix. Esa joven mató en secreto al padre de Sky, Andreas.

Jonathan Heshen / Netflix

Una escuela: Alfia

Destiny: En The Wings Saga, todos los protagonistas estudian en Alfia en el otro mundo. En el Winx Club, hay tres escuelas en el mundo de la magia: Alfia, el Fairy Boarding School, el Fontaine Rouge, la escuela donde los chicos se vuelven expertos, los jugadores que usan la magia y la tecnología, y la torre de nubes profundas de los magos. Sus fuerzas del mal. En la adaptación de acción en vivo, el nombre del director de la escuela ha cambiado: Adiós Sra. Saludos a Faraconda y Farah Dowling (Eve Best).

Expertos

En el Winx Club, los especialistas son jugadores que reciben entrenamiento específico en el Fontaine Rouge para luchar contra las fuerzas del mal. En el grupo, vemos a Brandon, Sky, Rivan, Timmy y Helia en particular. En la adaptación de acción en vivo, solo Sky (Danny Griffin) y Rivan (Freddie Thorpe) están presentes. A ellos se une un recién llegado, Dane (Theo Graham). Sky in Destiny: The Wings Saga es en realidad una mezcla entre Brandon y Sky porque era el novio de Stella antes de ser Bloom en la caricatura.

Jonathan Heshen / Netflix

No más brillo, ven a Irlanda

En la caricatura, Winx evoluciona hacia un universo mágico y muy colorido Magic World. Todos estudian en la escuela rosa Alfia y usan brillantes disfraces de hadas mientras se transforman para usar sus poderes y luchar contra los enemigos. Cambio de paisaje en Destiny: La saga de las Winx es intensa. Dado que la serie se filmó en Irlanda, los personajes se trasladan a un entorno más realista y estudian en una escuela con un toque tradicional. Finalmente, los ángeles no tienen un disfraz específico.

Poderes de los ángeles

En la adaptación de acción en vivo, los ángeles no son exactamente los mismos que en la caricatura. Bloom conserva bien el poder más poderoso de la dimensión mágica, a saber, la Llama del Dragón. Stella, por otro lado, ya no es el ángel del sol y la luna, sino el ángel de la luz. Moisés ya no es el ángel de la música, sino el ángel del espíritu, la empatía. Terra es un ángel de la tierra y su prima Flora es un ángel natural. Asha es el ángel del agua, a diferencia de Layla, quien la cambió, ella es el ángel. Además, las hembras jóvenes aún no han entrado en el proceso de transformación para obtener sus alas. Solo Bloom ahora ha podido adaptarse y tiene sus alas de hada al final de la primera temporada.