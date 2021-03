Roslyn Bachelot: “La cultura no se limita a nuestro país”

Rosalyn Bachelot. No nos demoraremos en ningún asunto, porque este no es el calendario que producimos, sino una estructura … ¡lo que dibujamos con los actores, que nos desafían hoy! Hay muchas disciplinas en la cultura, hay diferentes temas, realidades y problemas: museos, monumentos y centros de arte, cines y artes escénicas, grandes festivales. Mencionas a nuestros vecinos. Algunos que aflojan las barreras lo hacen porque su salud es mucho mejor que la nuestra, o porque no lo hacen, y lo describen como formas de apoyar estructuras culturales y culturales similares a las de Francia. ¡Artistas que no pueden trabajar! En los Estados Unidos, los cines de reapertura han estado cerrados durante un año y el 25% de las salas están llenas, ¡lo que es inimaginable aquí! En cuanto a Italia, la Toscana ha cerrado apresuradamente sus museos, que están abiertos al menos excepto los fines de semana. Me parece necesario reiterar que la cultura en nuestro país no se ha estancado: cuando reabren los espacios culturales, los discos más importantes, residencias, rodajes y ensayos para preparar la presentación de espectáculos. Todo ello permite perseguir la creación, proponer proyectos culturales e implementar todo el ecosistema. Luego, permitimos a los libreros enviar los libros que les encargaban de forma gratuita, excepto cuando estaban cerrados: ¡nunca perdimos libros! Las galerías de arte y las tiendas de discos pudieron reabrir a principios de diciembre. También se abrieron parques, jardines y bibliotecas multimedia. En febrero, France Televisions creó un nuevo canal: Cultural Box, que te permite ver obras de teatro, bailes y conciertos gratuitos … aunque nada cambie la alegría de estar en un lugar cultural, interactuar directamente con una obra de arte o en delante de artistas, ¡por supuesto!