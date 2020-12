Robert Lewandowski aprendió a atravesar paredes. “Ese es su genio” [IKONA FUTBOLU 2020]

Christian Polk de Munich, el jefe del departamento de fútbol de “Sport Built”, es ahora un periodista muy cercano al vestuario de Bayer: el equipo de 2020 ha terminado. Roberto Martínez, hijo del cinco veces campeón de España Buenos Aires del Real Madrid, fue corresponsal de “Mundo Deportivo”, primero en Barcelona y luego en su camino hacia la cima del fútbol, ​​mientras Leo Messi saltó a todos los niveles durante muchos años. La fuerza de los votantes son los votantes que hay en ellos. Queríamos que los íconos del fútbol Sport.pl fueran elegidos por personas que viven a diario en el fútbol internacional, que están cerca de las estrellas y que miran de cerca sus altibajos. Votado por 53 periodistas y aficionados polacos de las naciones futbolísticas más poderosas de la actualidad, los resultados de la encuesta se pueden encontrar aquí >>

¡El mundo ha elegido el icono del fútbol 2020! Lewandowski y nada durante mucho tiempo [SEKCJA PI£KARSKA #75]

Hace dos semanas comenzamos a contar los votos de Christian Balkin. Terminamos el conteo de puntos de Roberto Martínez. Robert Lewandowski lideró desde el principio hasta el final. Ganó la votación de la prensa por nocaut: 249 puntos de 265 posibles. Ganó los votos de los lectores de Sport.pl con gran ventaja, donde consiguió cinco puntos más. Siguió una feroz lucha: Kevin de Bruyne derrotó a Sadio Mane y Leo Messi – Cristiano Ronaldo por el título. Pero el ganador tenía una gran ventaja. “Sí, lo sé, tengo una debilidad por los creadores de juego”, escribió Roberto Martínez sobre sus cinco primeros lugares: Messi, Lewandowski, Diego Alcondara, Kylian Mbabane, Babu Gomes. “Pero sé que Lewandowski será el ganador este año”.

Expertos de todo el mundo explican la selección de Lewandowski para el ícono del fútbol 2020. La justicia de Estados Unidos ha roto el banco

“Argentina opera con un signo de exclamación en el fútbol. Polo con un signo de interrogación”

Tal sentencia de Argentina, compañera de los grandes genios del fútbol, ​​no puede ser exagerada. “Está claro para la gente que una Argentina es algo bueno para un genio del fútbol. Un argentino obtiene un crédito de entrada por el fútbol. Un poste no lo obtiene. Un fútbol argentino funciona con un signo de exclamación. Mila vio que se rompían las barreras.

“Los postes tenían un techo de cristal sobre la pelota y a mi generación le parecía que no la perforaríamos. Incluso si no tuviéramos el talento, no saltaríamos más. Robert no quería aceptar esto. A veces discutimos lo que significa ser un genio en el juego. Pero lo genial es imaginarse a sí mismo en el gran fútbol y hacer lo que hace, pero es fácil de decir.

Es extraño que Harder se hiciera famoso solo después de esta foto. “Algo pasó. ¡Conmoción!” [IKONA FUTBOLU 2020]

Lewandowski rompió el techo y luego hizo varios más

Ya estamos acostumbrados a romper los tejados de Lewandowski. Pero en este extraño año de 2020, el fútbol se detuvo repentinamente durante mucho tiempo debido a una epidemia, y luego comenzó a correr a un ritmo extraordinario, ni siquiera puedo entregar personalmente a los héroes de los premios de ese año, violé la regla de limpieza, Lewandowski hizo muchos más. Una cosa de la que a menudo se escapaba: era el mejor cuando era más importante. Mostró la clase semanalmente, pero la confirmó en el torneo más importante del año: en Lisboa, durante la final de la Champions League, mientras miraba alrededor del mundo. Gracias a esto, Lewandowski no solo rompió nuevos techos en 2020, sino que también atravesó el muro que lo separaba de la plataforma del gran referéndum hasta el momento.

Puedes ver lo fuerte que es este muro, por ejemplo, en el último tercio del referéndum público de FIFA Best. Junto a la pole, están Leo Messi y Cristiano Ronaldo. A pesar de que 2020 es muy normal para ellos. Pero en el imaginario colectivo todavía están a la vanguardia y necesitan grandes cosas para llegar a donde están, desafiar y tener éxito. En 2018, Luca Modric mostró este camino hacia la cumbre. Rompió la regla predeterminada de que solo Messi y Cristiano podían compartir la victoria del referéndum. Hoy, Robert Lewandowski, que luchó tan duro en este Mundial 2018 que le dio a Modrica el Balón de Oro, está en el lugar de Croacia. Uno u otro no es el héroe estándar de las campañas publicitarias globales. Ni uno ni otro se pueden ver en una pancarta como Messi, Cristiano o Neymar en el centro de Pekín y Nueva York. Uno u otro no proviene de un país donde el fútbol tradicional es el centro del poder. Ambos salieron adelante en momentos más difíciles que el referéndum ganado por Pavel Netvet, Andrei Shevchenko o Fabio Kannavaro.

“No hay un ganador tan evidente después de Pep Cardiola” [IKONA FUTBOLU 2020]

Lewandowski se quedó estancado en una fase y no supo sacar la siguiente fase

No tenía miedo de admitirlo: tenía miedo de que Robert Lewandowski nunca ganara. En un momento vi su renuncia cuando estaba atrapado demasiado cerca en el piso de arriba y no sabía dónde o cómo dar el siguiente paso para subir. En 2015 y principios de 2016, tenía derecho a creer que estaba a solo un paso de distancia. Pero luego cayeron sobre él varias lluvias. El referéndum es muy importante para él. Desde hace algún tiempo tenía un arreglo en su contrato con Bayer respecto al bono por ascenso al podio del Balón de Oro. Pero dejó esta plataforma después de 2015, no cerca de eso. Los partidos con representación no fueron tan exitosos como había soñado, y la lista de derrotas ante el Bayern en los partidos más importantes de la Champions League fue interminable. La frustración que expresó en una entrevista con Der Spiegel hace tres años: el Bayern, una cultura futbolística de habla alemana, es automáticamente más un coro que los círculos de habla inglesa o española. Afortunadamente, no lo consideró un hecho inquebrantable, sino que lo consideró un desafío más. Lo hizo de nuevo.

Dejamos de darnos cuenta de cuántos obstáculos había roto. Ya no es el caso de que todos los partidos en una liga fuerte obtengan un puntaje polar. Ya no es un hecho que una pole sea uno de los máximos goleadores de todos los tiempos en la Champions League. Ya no es un evento que un pole sea el empleado mejor pagado de la Bundesliga. Pero convertirse en Jugador del Año de Pole World este año será un evento para siempre.

Lewandowski lo hizo siete años después de marcar cuatro goles con el Real Madrid, entrando por primera vez en la lista de nominados al Balón de Oro, y le parecía que estaría ahí para siempre. Seis años después, salió de la lista recomendada y tuvo una experiencia horrible. Cinco años después de marcar cinco goles contra el Wolfsburgo, el Balón de Oro rozó el podio, creyendo nuevamente que siempre sería así. Cuatro años después de que el llamado “fútbol francés” fuera degradado a “Le Corporate”. Tres años después de la entrevista sobre “Der Spiegel”. Dos años después de la derrota mundialista. Un año después apareció por primera vez en la exposición “France Football”. Lo hizo en un año especial sin Balón de Oro. Pero lo hizo como siempre, rompiendo barreras anteriores: con plan, trabajo, sacrificio, confianza en sí mismo. Sin campañas globales, sin fans mirando los rascacielos de Beijing y Nueva York. Pero sin interrogantes.

