Río 40 ° C y Europa -20 ° C: cómo reacciona el cuerpo al calor y al frío extremos – 1/3/2021

Cuando hace demasiado calor, nos quejamos. Cuando hace demasiado frío también. Las temperaturas extremas causan malestar físico y psicológico, y la ciencia explica por qué.

Cuando sudas mucho o rechinas los dientes, tu cuerpo te envía señales de advertencia de que ya no estás trabajando en equilibrio. En otras palabras, el malestar provocado por el calor o el frío es un mecanismo de defensa de tu cuerpo.

El cuerpo humano está programado para funcionar a una temperatura media de 36,5 ° C. Si la temperatura corporal supera los 42 ° C o está por debajo de los 30 ° C, puede afectar órganos vitales e incluso provocar la muerte.

Las sensaciones de frío y calor son provocadas por sensores distribuidos por todo el cuerpo. La concentración y la ubicación de estos sensores varían de persona a persona, lo que ayuda a explicar por qué algunos pueden sentir más frío en el cuello y otros en el oído a la misma temperatura. Además, algunas personas tienen más sensores de temperatura corporal.

Según el especialista en medicina deportiva de la Universidad de Colonia, Joachim Latsch, sentir frío y calor son experiencias muy especiales. “Al igual que las personas tienen diferentes números de pies, algunas tienen más sensores. Otras tienen menos”, explica Latsch.

Impactos del calor extremo

Movimiento en la playa de Ipanema en un día caluroso en la ciudad de Río de Janeiro. Imagen: LUIZ GOMES / ESTADÃO CONTENT

Ya sea en una playa paradisíaca en Brasil o dentro de una oficina, la exposición intensa al calor puede causar dolores de cabeza, mareos, desmayos, así como una sensación de agotamiento.

Para combatir estos síntomas, es importante buscar áreas frescas y sombreadas y mantenerse hidratado para reemplazar los electrolitos, sales minerales que desaparecen con el sudor. Beber más agua de lo habitual es fundamental, ya que las altas temperaturas hacen que el cuerpo sude más.

En un día normal, eliminamos unos 2,5 litros de agua a través del sudor, la respiración y la orina. Cuanto mayor sea el calor, más líquido se elimina. Las recomendaciones pueden parecer obvias, pero no todo el sentido común es cierto. Si el calor es extremadamente fuerte, el uso de ventiladores solo empeorará las molestias. Según la revista Scientific American, ante temperaturas extremadamente altas, el ventilador es más difícil que útil porque acaba soplando aire caliente, de forma concentrada, sobre la persona.

Impactos del frío extremo

Cascada congelada durante la ola de frío en Kosovo Imagen: Armend Nimani / AFP Photo

A medida que desciende la temperatura, el cuerpo se fatiga, tarda en responder a los estímulos, reduce la frecuencia cardíaca y tiene dificultad para respirar.

Dado que, en general, las mujeres tienen menos músculos que los hombres, tienden a sentirse más frías; en promedio, la composición muscular de las mujeres es del 25% y la de los hombres del 40%.

En el frío es más fácil enfermarse. A medida que el cuerpo necesita gastar más energía para mantenerse caliente, las defensas del cuerpo se debilitan.

Pasar mucho tiempo en interiores, con un gran número de personas, también facilita la transmisión de enfermedades. Al cambiar a un escenario de frío extremo, las temperaturas excesivamente frías pueden provocar una sensación de ardor (en lugar de congelación), amnesia e incluso pérdida del conocimiento. Los estudios estiman que cuando la temperatura interna del cuerpo alcanza los 23 ° C, los órganos dejan de funcionar.

Cambios de humor

En lugares donde el invierno y el otoño están marcados por temperaturas bajo cero y días cortos, el el individuo puede desarrollar un tipo específico de depresión fría llamado trastorno afectivo estacional.

Cantidades reducidas de calor y luz solar pueden alterar las sustancias responsables de regular el estado de ánimo y el sueño, además de cómo funciona el ciclo de vida del cuerpo, según un artículo científico publicado en el sitio web de la Universidad de Harvard. cuerpo: generalmente se ajusta en 24 horas.

En climas fríos, el trastorno afectivo estacional puede hacer que los ojos sean más sensibles a la luz, aumentar el apetito (especialmente por los carbohidratos), alterar los niveles de neurotransmisores, como serotonina, somnolencia y pérdida del apetito sexual. Según un estudio publicado en American Family Physician, alrededor del 10% de la población del hemisferio norte padece este tipo de trastorno.

Como los síntomas aparecen tanto en invierno como en otoño, el individuo puede estar deprimido durante casi la mitad del año. El trastorno afectivo estacional afecta más a las mujeres. Para cuatro pacientes, solo uno es un hombre.

Para ser diagnosticado con el trastorno, debe haber tenido síntomas durante las estaciones frías durante al menos dos años consecutivos. El problema es grave y en algunos países del hemisferio norte no es raro recurrir a la fototerapia, que implica la exposición a lámparas artificiales durante un tiempo en un intento por suplir la falta. de la luz del sol.

La luz artificial o natural estimula el funcionamiento del hipotálamo, que es uno de los principales responsables de regular el reloj biológico. Se puede evitar a quienes viven en países con inviernos duros. Practicar más deportes, meditar, colocar más lámparas en el interior e incluso escapar a un destino caluroso los fines de semana puede ayudar a evitar el trastorno afectivo estacional.

Es raro, pero el cuerpo de algunas personas funciona al revés, y la depresión ocurre con los termómetros en aumento y los días largos marcados por el horario de verano. Según un artículo del sitio web Psychology Today, solo uno de cada diez casos de trastorno estacional está relacionado con el clima cálido. Los síntomas difieren de los de la depresión por frío. En el calor, las personas con el trastorno pueden tener dificultad para dormir, ansiedad, irritabilidad e incluso comportamiento violento.