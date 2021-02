Riders of the Lost Ark: The Big Bang Theory Line destruye el final de la película

¿Y si Indiana Jones es inútil al final de la película? De todos modos, dice la novia de Shelton después de ver “Riders of the Lost Ark” por primera vez en “The Big Bang Theory”.

¿Indiana Jones fue realmente útil en la escena final de Riders of the Last Ark, que se emitió anoche en W9 (y está disponible en el video de Amazon Prime)? ¿La imagen de Spielberg habría tenido un efecto similar si el famoso arqueólogo no hubiera estado involucrado?

De todos modos, dice Amy, la novia de Shelton, quien interpretó a Mayim Bialik en The Big Bang Theory. De hecho, en el episodio 4 de la temporada 7, cuando la joven descubre la primera parte de la historia de Indiana Jones, su juicio es definitivo:

“Indiana Jones no jugó ningún papel en el final de la historia”. Ella le grita a Sheldon por una calumnia. “Incluso si él no está en la imagen, se acabó. (…) Si no está en la imagen, los nazis aún habrían encontrado el arca, la llevaron a la isla, la abrieron y todos habrían muerto”.

Lucasfilm Ltd.

Entre la consulta de escritura del guión y la teoría de los fanáticos, está claro que esta noción no es incorrecta. De hecho, aunque retrasó toda la película en busca de los nazis, Indiana Jones está atado a un poste con Marion, y no interfiere con la línea final, donde es un simple observador de la intervención divina contra Bellock y sus hombres.

Acerca de Amy OK En busca del arca perdida ? Háganos saber su opinión en los comentarios.

