Richard Perry acusado de incitación: “conozco a mi hermano mejor que nadie”

Mary Perry es la hermana de Richard Perry. A los 69 años, 18 meses menor que él, dice que tiene intimidad con el actor acusado de haber sido instigado por su hija Colin Perry-Rogtman y quiere protegerlo. En 2005, donó uno de sus riñones. Esto llevó a un documental y una película para televisión.

Su nuera Marillo Perry le dijo a Le Monde que le contó a Colin sobre las acusaciones: “Esto no es dramático. No la violó. Hay que ponerse un pañuelo … “

Mary Perry. Ella me felicita por las cosas que aún no se han dicho al respecto. Pude usar esta palabra Pañuelo de papel, Esta es la expresión de mi madre, pero nunca debería hablar de acusaciones en las que no creo. Por lo demás, eso simplemente no es cierto. Me da vergüenza decirme cosas tan serias a mí y a mi mamá. Ella no está allí ahora para confirmar lo que te estoy diciendo, pero espero que ella y Marilo nunca hayan hablado de estas acusaciones. Fue en 2014 que supe de mis padres lo que su hija había dicho de Richard. Su principal objeto era su odio hacia el socio de Richard, Pascal. Uno de ellos fue la primera vez que habló de “abuso”… De 2014 a 2017, mis padres y yo dejamos de tener una relación con Colin. Mi madre se reunió con ella justo antes de morir. Quería ver a todos sus nietos.

En esta familia desgarrada, haces fila detrás de tu hermano mientras otros apoyan el asesinato. ¿Cómo puedes ser positivo?

Nuestra familia no rompió esto. Hay una variedad de argumentos, quejas, una variedad de conflictos. Hoy todo está mezclado. Estuve muy unido a mi nuera. La traté como a mi hija. Su padre era muy joven cuando ella nació. Tenía 26 años, una carrera que acababa de comenzar. Entró en la franquicia de la comedia. Él y su madre no se presentaron y estaban muy preocupados por sus respectivas carreras. Richard nunca estuvo solo con su hija. Colin pasaba los fines de semana con mis padres. Las acusaciones se produjeron cuando tenía 38 años y estaba esperando su último hijo. La actual esposa de Richard, Pascal, también estaba embarazada. A diferencia de sus medias hermanas, creo que Colin se vio muy afectado por la ausencia de su padre, que no estaba allí para él. De adulto, la ayudó durante toda su vida, pero no compensó todo. Cada vez que una nueva mujer se aleja de su vida, se da cuenta de que ha llegado a un eclipse. Para ella, eso es todo Estúpido… Tan pronto como dejó a uno de sus compañeros, ella volvió con vida. READ Selección de Sidges de Premier Entertainment Group 'The Night' (Exclusivo) | Noticias

No todas las hijas que necesitan un padre son acusadas de incitación. ¿Cómo puede haber ninguna duda?

No tengo evidencia de lo que eso significa, pero hay quienes dicen que Colin está diciendo la verdad. Los testigos de las escenas de incitación que describe, alegando que Jean Manson y especialmente su hija, Colin estaban involucrados, niegan formalmente estas acusaciones. Estos son los únicos testigos directos, lo niegan. Esto es básico para mí. Richard, sin embargo, no mantuvo contacto con estas dos mujeres. Además, mi nuera ya describió hechos que no tenían relatos contradictorios en el pasado … lo que ayudó a construir mi confianza.

¿La ha llamado desde que se quejó el 25 de enero?

La llamé cuando supe que se había puesto en contacto con los periodistas. Le dije que sus mentiras matarían a su padre. Le dije que dejara de mentir. Creía firmemente en lo que estaba diciendo. Cuando le pregunté por qué estaba haciendo esto, me dijo que era un momento vergonzoso para cambiar de página.

Tu hermano te dio un riñón arriesgando su vida y estás muy cerca de él. ¿Crees que puedes ser completamente objetivo?