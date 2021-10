Ricciardo no está preparado para ser campeón de F1

El tiempo vuela y Daniel Ricciardo Esto es bien conocido. El australiano, que ya tiene 32 años, nunca ha disputado un Mundial de Fórmula 1; Autor de 29 etapas, incluidas siete victorias con Red Bull de 2014 a 2018, regresó a la primera etapa de la etapa. McLaren, En el Gran Premio de Italia. El equipo británico está en una pendiente ascendente, pero con los nuevos términos técnicos que se avecinan, es difícil imaginar lo que depara el futuro.

Muy bien calificado después de un aumento significativo en las fórmulas de promoción, donde ganó el FR2.0 WEC y la F3 británica y terminó segundo en la Eurocup FR2.0 y FR3.5, ciertamente en términos de rendimiento sin olvidar una exitosa carrera en la Fórmula 1 a pesar de la dura En la década de 2021, Ricciardo no ganó el título mundial, nunca lo hará en el futuro.

“Hubo un momento en el que estaba un poco amargado, y pensé, ‘En este punto debería haber ganado un título. Apesta, ¿por qué no debería?’ Lugar equivocado, momento equivocado ‘, Podcast más allá de los comentarios de los conductores de McLaren. “Todavía estoy aquí porque espero poder ganar un título. Quiero ganar un título. Pero estoy relajado sobre lo que va a pasar. Mientras lo dé todo a mi manera, seré feliz”.

Entonces, Ricciardo no pretendía quedarse en McLaren, no importa cuánto tiempo, ya tenía una victoria relativamente pequeña sobre Renault durante dos años. Actualmente es octavo en el campeonato Max Verstappen Durante los últimos tres Grandes Premios, el jugador ahora prioriza el placer.

“Dime que llevo cinco años en McLaren, no hemos ganado un título, no quiero ver esos cinco años como un fracaso. Es como tirar cinco años de mi vida en el inodoro y limpiar el inodoro. “

“No me malinterpretes, no me hizo sentir demasiado cariñosa, menos emocional o menos motivada. Pero quiero divertirme aquí y tengo que despertarme todas las mañanas.

“Lo he estado haciendo durante diez años [de la F1]. Todavía no soy campeón del mundo y no hay garantía de que lo sea siempre. Puse todos mis huevos en una canasta y no quería sufrir por el resto de mi vida porque no lo logré. Probablemente seré lo más feliz posible en 2021 de ganar en Monza “., Concluye.