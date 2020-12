Revolt emite una nueva tarjeta bancaria con beneficio exclusivo

Revolat, el nuevo banco británico con 13 millones de clientes en Europa y Estados Unidos, ha anunciado una nueva oferta y una nueva tarjeta bancaria: Revolat Plus. Descubierto por nuestros compañeros La crisis técnica, Que llegará al Reino Unido y debería utilizarse en unos días, probablemente la semana que viene en otros países europeos implicados.

Revelación Plus

Será una oferta intermedia de 99 2,99 al mes (¿99 2,99 en Francia?), Que encontrará clientes móviles entre los clientes actuales de la oferta gratuita, y los que buscan un banco móvil pero no quieren contabilizar 99 7,99 o 99 13,99 al mes (su Dos tarjetas bancarias premium Actual). Por otro lado, la nueva solución Revelet Plus no ofrece la misma cantidad de seguro internacional, con las mismas limitaciones para retiros gratuitos en moneda extranjera.

En lugar de atraer la atención de los viajeros, esta nueva cuenta de Revelet viene con beneficios diarios: seguridad de compra. Nuestros colegas La crisis técnica Esto indica que Revolt se ha asociado con Startup Cover, un experto en este tipo de seguros. La empresa ya trabaja con marcas como Decathlon y Delivery, y reembolsa sus compras en caso de robo o avería. Esta cobertura también funciona con boletos de eventos cancelados.

Todavía estamos esperando saber más sobre el lanzamiento de la oferta en Francia para conocer las características exactas de estas tarjetas. La seguridad de la compra definitivamente debe estar relacionada con productos específicos, y es importante ver si esta lista es lo suficientemente larga como para compensar las compras adecuadas. Los reembolsos por productos están limitados a 90 días después de la compra.

La nueva estrategia de los nuevos bancos

Con el Revolt Plus, el neobanco sigue los pasos de su rival alemán N26, y su rival Monsoon, el británico, también ofrece la fórmula “plus”. Cada tarjeta forma parte de la misma lógica para ofrecer una oferta intermedia entre los planes premium y su plan gratuito (leernos Reseñas sobre Revolt Standard).

El propósito de este esquema es atraer clientes gratuitos a la oferta tarifaria sin obligar a los clientes libres a suscribirse a la oferta premium con las ofertas que no utilizan. Después de un año de prisión, el viaje no está en nuestras mentes, la tarjeta bancaria sin ofertas en el exterior ya no parece penalizar al banco que pudo brindar otros servicios en su uso (compra de criptomonedas, trade, cashback, subcuentas).

Comparado con el N26 (para quien éramos Es muy importante en un articulo), La oferta de Revolt será definitivamente más barata en Francia (குறைவாக 90 para N26 menos contra 3 contra 4,90). El competidor alemán distingue su oferta intermedia de la oferta gratuita reservando el acceso anterior a la rotonda para el euro superior y el servicio de atención al cliente por teléfono.

Para marcar la llegada de la oferta, Revolt está considerando lanzar una tarjeta bancaria plástica de diseño completamente nuevo. El nuevo banco indicará que el acceso a las tarjetas bancarias virtuales estará disponible de inmediato y los clientes podrán abrirlas Cuenta Revolt Jr. De esta nueva oferta intermedia. Sin embargo, no confíe en el acceso a un reembolso del 1% en el extranjero que ofrece ofertas de metales, así como en todos los beneficios internacionales que Revolt ha reservado para sus dos ofertas premium tradicionales. ¿El compromiso correcto según usted?