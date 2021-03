Revisión de MacBook Air M1: la magia sigue siendo la misma

Han pasado tres meses desde su lanzamiento MacBook Air M1Usé esta computadora portátil casi a diario durante tres meses, lo que abre un nuevo capítulo en la historia de Mac. Resultados Mi prueba en noviembre Fue muy positivo. Mirando hacia atrás, ¿la magia todavía funciona?

Un buen habito

En cuanto a la forma, el MacBook Air M1 no corre ningún riesgo. Por un lado, es cierto que una lástima significaría recortar los límites alrededor de la pantalla, por ejemplo. Por otro lado, debo decir que me tranquiliza un poco. Este MacBook Air 2016 reemplaza al MacBook Pro 13, lo que me molestó mucho. Tuve repetidos problemas con el teclado de mariposa y un mal funcionamiento de la pantalla (diferente de uno) Soportado Escrito por Apple).