Reunión ahogada por fuerte epidemia de dengue

CiertoDesde principios de abril, se han registrado unos 2.000 casos nuevos cada semana. El hospital, ubicado en la parte occidental de la isla, está abarrotado y no tiene camas para enfermos.

Publicado hoy a las 10:37 am, actualizado a las 11:34 am.

“El hospital está lleno. Es así todos los días. Aquí, somos más propensos al dengue, no al gobierno. Tomamos todas las camas posibles. ” Katiya Magin Damour, jefa de departamento, Center Hospital Oyster Reunion (CHOR), confirma 25 años de medicina de emergencia “Nunca he visto eso”. El fin de semana pentecostal fue duro. Más de 180 visitas a urgencias en veinticuatro horas. “Infierno”, El fin de semana anterior, cuando se batió el récord con 196 párrafos, fue de 100 a 120 en tiempos normales, excluyendo la infección. “Había pacientes por todas partes, incluso sentados en el suelo, Describe a este médico experimentado y enérgico. No sabemos dónde ponerlos. Algunos esperaban afuera. Afortunadamente, el clima es bueno durante todo el año. “

En el Ouest Réunion Hospital Center (CHOR), el departamento de emergencias para adultos siempre está lleno y los cuidadores deben poder acomodar la asistencia de los pacientes. Saint-Paul, Isla de la Reunión, 25 de mayo de 2021. “Al mundo” Bastian Dowdain / Hans Lucas

Este martes 25 de mayo, la tasa de agresión de la firma fue del 105%. Se registran unas quince entradas por hora, la mitad de las cuales son dengue, un virus transmitido por el mosquito tigre, Aedes albopictus. Desde principios de abril, los pacientes con dengue en la isla han superado en número al Gobierno-19. Este hospital CHOR con forma de mariposa ocre es motivo de gran preocupación porque este año, entre el 70% y el 80% de los pacientes con dengue se encuentran en el oeste de la isla, que tiene una población de aproximadamente 230.000 habitantes.

Se completan las emergencias, cuya actividad ha aumentado del 40% al 50%. Servicios médicos e incluso sus 135 camas. Esto se debe a que un tercio de los pacientes con dengue deben ser hospitalizados durante varios días. “Alteraciones biológicas importantes o porque ya no pueden mantenerse en pie”, El Dr. Magin Damore lo describe. “Ya no tenemos suficientes camas, después de la emergencia”, Notas Profesor Christoph Vonheck, Jefe del Departamento de Medicina Interna. Por lo tanto, todos los días ingresan de 20 a 30 pacientes en el hospital en la sala de emergencias, pero la sala de emergencias no es un servicio para pacientes hospitalizados. ”

Uno de los médicos de emergencia examina a uno de los pacientes instalados en la extensión de emergencia, al igual que los militares. Chore, Saint-Paul, Isla Reunión, 25 de mayo de 2021. “Al mundo” de Bastian Dowdain / Hans Lucas

La aeronave, que suele ser utilizada por bomberos o vehículos SMUR, se convierte en una sala con dieciséis camillas, o más si es necesario. Los pacientes llaman a esto el “garaje”. Saint-Paul, Isla de la Reunión, 25 de mayo de 2021. “Al mundo” Bastian Dowdain / Hans Lucas

“Nuestra vida diaria desde mediados de abril”

La organización se reestructura de la mejor manera posible “Empujó las paredes”. Se ha cambiado el área de recepción de ambulancias. Entre las dos puertas enrollables automáticas, dieciséis camillas reciben a los pacientes en pequeñas cajas que no están separadas por cortinas de colores. En el techo, las tuberías expuestas desprenden el aire de un hospital rural. “Parece extraño, esta configuración de garaje”, Jean, de 45 años, que vive en el puerto afectado por el dengue, sonríe y dice que llegó por la mañana enfermo y que había estado sufriendo de fiebre, dolores corporales, dolores de cabeza y fatiga extrema durante varios días.

