Retro Test Mini Knightsbridge (2000): En la final…

los Salón del automóvil de Bruselas 2000 fue una edición récord con 750.000 espectadores. En ese momento, todos los fabricantes todavía estaban allí y el evento fue particularmente colorido. Recuerdo especialmente la postura el bmw Expuso una gran innovación. X5. A su lado se sentó un magnífico coupé Z3M Con tal cintura ancha y pintura mostaza, no podía ser más bonito.

Junto a estos coches representan la potencia de fuego del equipo. el bmwUn vehículo de otra época casi escondido detrás de una columna, como si fuera a exhibirse más que a quererse: esta es su versión final. Mini que vivía en sus últimos meses antes de la nueva llegada mini, Diseñado principalmente por industriales alemanes desde la adquisición Redondo De la que se separaría ese mismo año.

Todavía producido utilizando un proceso industrial arcaico que se ha mantenido sin cambios desde su creación en 1959. Mini Algo modernizado con la introducción de la inyección a principios de los 90 y los airbags en 1998.

Como canto del cisne, su versión final pretendía ser muy lujosa y sobre todo dirigida a los fans de este modelo, que estaban dispuestos a poner más de 15.000€ por este anacrónico coche, que ya era una pieza de colección cuando se comercializó. Además, el bmw Jugó completamente con el lado emocional de la niña inglesa al entregar varias series limitadas, cada una tan cautivadora como la otra.

Sobreviviente

Es precisamente uno de ellos, El puente de caballeros (Del nombre del distrito londinense donde se encuentra la famosa tienda Harrod’s) de quien Domingo se enamoró. Tras una larga búsqueda, en 2007 se encontró en buen estado una copia realizada en 2000. primer problema Mini Bay porque, lamentablemente, Rust y Dominic no pudieron escapar después de unos años. Vidrio Tuvo que restaurar. Por lo demás, el inglés es estrictamente original, salvo por su silenciador, otro cambio de volumen más generoso.

El genio del diseñador.Alec Isikonis«Padre» Mini¡Debe haber logrado crear un automóvil de 3,05 m de largo capaz de transportar cuatro adultos y algo de equipaje! Ridículamente pequeño en comparación con cualquier automóvil urbano que existe hoy en día, el automóvil inglés es el mejor de todos, especialmente en esta versión offshore. ruedas 13 pulgadas (¡que también reemplaza los tamaños actuales!) y Extensiones de guardabarros Esto refuerza su apariencia menuda. Tarjeta más cerca del suelo.

Tan hermoso como cualquier cosa, Mini Es una colección de detalles divertidos como su corta tija que se abre de arriba a abajo o su delicado capó.

¡Tan británico!

Es difícil encontrar un interior más británico que este. mini puente de caballeros Una persona que tiende a darse por sentado JaguarR! Los asientos están tapizados en fina piel marrón, mientras que el salpicadero y la parte superior de las puertas están adornados con molduras de madera, que le confieren una loca elegancia.

Por lo demás, un acabado muy básico muestra el diseño arcaico de la máquina con muchos tornillos a la vista. Del mismo modo, la caja de calefacción situada debajo del salpicadero es similar a la caja de calefacción Mini ¡Realmente has aprendido a conducir desde mediados de la década de 1970!

Lo más asombroso de esto Coche La posición de conducción es muy especial, y eso no ha cambiado. Cuando sus piernas se desplazan hacia la derecha debido al arco de la rueda, sus rodillas se colocan más arriba que su parte inferior. El volante está colocado de forma oblicua, casi horizontal. Esta particular ergonomía crea belleza Mini En cualquier caso, no está hecho para viajes de larga distancia.

Máxima felicidad

Para mover sus 740 kg, el Mini La inyección se apoya en su «buen viejo» bloque de 1.3 litros, que produce 63 hp y 95 Nm de torque. Él es un Caja de cambios ¡Solo quedan 4 marchas! Tras recorrer unos kilómetros al volante, una conclusión es clara: el conductor Mini Disfruta cada momento. Incluso cuando conduce a velocidades legales, el automóvil es bajo y la dirección es ultradirecta.

Atrapado en el camino, el Coche A pesar de su poca potencia, salta de esquina en esquina con una facilidad increíble. En la otra cara de la moneda, la suspensión es muy firme y rodar sobre una simple colilla arrastrada por el asfalto es un duro golpe que pondrá a prueba tu columna vertebral! Sonido característico y agresivo del motor, gracias al escape especial Mini (Mejorado al agregar un filtro de aire K&N) Tienes que jugar a «Harry» y Betty.

En comparación con el modelo anterior con cuatro frenos de tambor, solo acorta el montaje Coche Dominic se beneficia de discos en la parte delantera Mejora mucho la frenada. no busques uno Abdominales, ¡Nadie está aquí!

Conclusión

«Vintage» hasta el final, Mini consigue sacarte una sonrisa desde el primer metro al volante. Reina de la ciudad, también es feliz en los caminos rurales. Práctico, versátil y agradable de usar, estuvo ampliamente disponible a lo largo de su vida (familiar, pick-up, beach car), demostrando su universalidad durante casi 41 años.