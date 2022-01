Regina King ‘Destruida’: El único hijo de la actriz ha muerto a los 26 años

Ian Alexander jr.Hijo único regina Rey, falleció. La actriz ganadora del Oscar confirmó la triste noticia en declaraciones a la revista People. “Nuestra familia está profundamente afligida por la pérdida de Ion.“Simplemente vino a nuestro conocimiento entonces.

“Es una luz tan brillante con una profunda preocupación por la felicidad de los demás. En este momento personal nuestra familia pide respetuosa consideración. Gracias.“

El miércoles es el cumpleaños número 26 de Ian Alexander. Ella es la única hija de la actriz de ‘The Harder the Fall’ con su productor discográfico ex esposo Ian Alexander Sr. Ian es DJ y “Un joven maravilloso“, dicho antes regina Raja, 51, en la prensa. “No sabes lo que es el amor incondicional”.Según los informes, en 2007 me habló de su hijo. “Simplemente vino a nuestro conocimiento entonces.“, explicó en ese momento. “Cuando lo disfrutas, siempre es lo más gratificante.“.

regina El rey y su hijo estaban tan unidos que tenían el mismo tatuaje que decía “amor incondicional” en arameo.



