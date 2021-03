“Reality TV” de Aralian Bellanger: reviviendo “The Loft Story”

Todo antes de “Loft Story”, en 2001 en la M6. Frank Fife / AFP

“Reality TV”, Aurelian Bellanger, Callimart, 256 págs., 19 €, Digital 14 €.

Aurilian Bellanger habla rápidamente. Es un defecto decir que puede escribir de la misma manera. El primer borrador Reality show, Su nueva novela, le preguntó “Cincuenta y un días”, Uno, menciona a un faraón cuando se le pregunta: « Uno menos Cartuja de Pharma No tomado del estrado “.. En el invierno de 2019-2020, utilizó órdenes estrictas para el progreso de su discurso: no menos de 750 palabras por día. Es decir, la longitud del diario que dio en ese momento en el programa matutino de cultura francesa. De esos 51 días, una parte del día se dedicó a 750 palabras dirigidas a la radio y la otra parte a las palabras de la novela (o más), que trabajaron en un aumento de concentración por hora. “Después de convertirme en pulpo, las ideas abundan y voy en todas direcciones y se vuelve incomprensible: tengo que parar”.

Un emprendedor central en la historia reciente de la televisión

Cuando se desafía a sí mismo a escribir un texto breve rápidamente, Continente dulce (Callimart, como todas sus novelas, 2019) ya se publica y no encuentra el eco de sus libros anteriores. Quiere salir de esta frustración “Para borrar la tristeza » Escribiendo. Idea Reality show Le pasa a través de un artículo El mundo El 23 de octubre de 2019 Panijay adquiere la empresa holandesa Endemola, Propiedad de Stephen Corbyt. “Con los años, me di cuenta de que lo había confundido con el entrenador de fútbol Roland Corbyz”, dijo. Un empresario cercano al jefe Nicolas Sarkozy, el ex presidente Bellanger ha documentado mucho sobre lo que escribir Gran París (2017).

Este poderoso empresario, muy central en la historia reciente de la televisión, es el importador de Reality TV en Francia a través del proyecto. «Historia de arribaEn 2001, fue capaz de permanecer en las sombras, mientras que al mismo tiempo tenía un éxito brutal y atacaba al escritor. Decide confiar en el camino de Corbit (nacimiento en un pequeño pueblo en un tranvía, estudios de meteoritos, ascenso de meteoritos después del contacto con el anfitrión Arthur) para trazar el camino de su Sebastian Pitro. Gracias a esta figura, quiere reconectar con el género. “Novela balinesa”, Fue el éxito de su primera novela, Teoría de la información (2011), Xavier Neal (compañero personal El mundo).

