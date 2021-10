RC Vance. Estadísticas, composición, historial … la última información previa al partido en Montaban. Deportes

El sexto partido de la temporada es para RC Vance, el viernes por la noche en Montaban (19: 30h). ¿Cuándo fue la primera victoria masculina de Jean-Noel Spitzer?

Historia

El viernes por la noche, Montaban y RC Vannes se enfrentan por décima vez en la Pro T2. ¿Evaluado todavía? Cuatro victorias para los bretones (incluidos los dos últimos partidos), cinco para los occidentes. Vannettoys ha ganado dos veces, incluido el último choque entre los dos equipos el pasado marzo (27-18) en el estadio Montalbanise de Safia.

Pero RC Vannes también perdió tres veces ante Dorn-et-Caron, Incluyendo un mal 73-0En diciembre de 2017, Morbihannai monetizó diez ensayos.

¿Nuevo volumen para una nueva vida?

Después de cinco primeros juegos terribles – cinco derrotas, dos puntos de bonificación defensiva, catorce intentos concedidos – RC Vance comienza esta noche el segundo volumen de su temporada. Ahora con un nuevo propósito: Mantenimiento en Pro D2. Seis primeros lugares en la clasificación, clasificación para la final, punto de partida e incluso más distancia (6mi Los Pacers tienen 11 puntos y el líder Mont-de-Merson tiene 21 puntos.

No nos hemos fijado objetivos para los próximos cinco partidos (Montaban, Agen, Carcassonne, Borg-en-Press y Ruen), Oliver Chlorek, presidente de RC Vance, explicó. Pero Agen y Pork-n-Presi seguramente estarán en casa … […] A falta de 25 partidos, tenemos que ganar a los 12 o 13, así que no tenemos tiempo que perder.

Lee mas. Entrevista con Olivier Chlorek, presidente de RC Vance: “Encontrar nuestro estado de ánimo primero”

RC Vance viaja mal

La RCV ha viajado dos veces esta temporada. Nunca por una derrota temprana (20-16), Y Naufragio de Mont-de-Marson (46-5). De estos dos encuentros, los bretones solo recuperaron un punto de bonificación defensivo. Con Agent, este es el equipo que tiene más problemas para salir de casa. RCV, por ejemplo, perdió ocho intentos en dos partidos.

Frase

El capitán del RC Vannes espera un renacimiento después de perder con su equipo esta temporada: El equipo no se convirtió en un equipo de ovejas.

Rodrigo Bruni de nuevo

No por muchos meses, La tercera línea argentina regresó a tierra bretona hace unos días. Sin líderes desde el comienzo de la temporada, RC es bueno para Vannes. Desde principios de verano, Rodrigo Bruni ha sido seleccionado con Argentina para participar en el campeonato de rugby con su país. Se enfrentó a Nueva Zelanda y Sudáfrica en particular. Una vez más, Argentina no se unirá a Montaban el viernes por la noche, pero tendrá que recuperar su lugar en la recepción de Agen el próximo viernes.

Compuestos

Montaban. Tuculet – Sage, Bonnefond, Tupuola, Ahmed – Bosviel (o), Delrd (m) – Meafua, Munoz, Audry – Pualino, Sousa – Boutemmanie, Firmin, Tailhades. Alternativa: Telegni, Agnesi, Univi, Votova, Madawalu, Pu Pourdio, Sallas, Bertuli.

RC Vance. Abentanon – Curtis, Robert (gorra), Simons, Gradian – Etienne (O), Page (m) – ICC, Boulier, Picold – M. Edwards, Barry – Kitte, Leifa, Dumas. Personas transgénero : Cuenca, Besiat, Portoloi, Hilsonbeck, Holder, Ohia, Paige, Duffy.