Rajnath Singh en Comentarios de Trudeau sobre los agricultores

Justin Trudeau estaba preocupado por las protestas de los agricultores en India contra las tres leyes agrícolas.

Nueva Delhi:

El ministro de Defensa, Rajnath Singh, se opuso enérgicamente el miércoles a los comentarios hechos por el primer ministro canadiense Justin Trudeau el mes pasado sobre las protestas de los agricultores por las leyes agrícolas, diciendo que ningún jefe de estado debería hablar sobre los asuntos internos de India.

“En primer lugar, me gustaría decir sobre el primer ministro de cualquier país, no comente sobre los asuntos internos de la India. India no necesita ninguna intervención externa. Resolveremos los problemas nosotros mismos. Este es un asunto interno. Ningún país del mundo tiene derecho a comentar sobre los asuntos internos de la India”. Rajnath Singh dijo en una entrevista exclusiva a ANI.

“India no es ningún otro país y cualquiera puede decir cualquier cosa”, agregó.

Se le preguntó qué había dicho Justin Trudeau sobre las críticas en algunos países y las protestas de los agricultores contra las leyes agrícolas.

Se han hecho intentos para engañar a “nuestros hermanos agricultores” y está sucediendo lo mismo, dijo.

Instó al gobierno a subdividir a los agricultores a través de discusiones de sección sobre las tres leyes y dijo que el gobierno no tomaría ninguna acción en contra de sus intereses.

MP canadiense para conmemorar el 551 cumpleaños de Guruprab o Guru Nanak Durante una conversación en video en Facebook organizada por alguien, Justin Trudeau dijo que Canadá siempre estará allí para defender el derecho a la lucha pacífica.

Algunos legisladores estadounidenses apoyaron a los agricultores que luchan contra las nuevas leyes agrícolas en India.

India convocó al embajador canadiense y dijo que los comentarios de Justin Trudeau y los legisladores canadienses sobre la protesta de los agricultores tenían el potencial de dañar “seriamente” las relaciones bilaterales.

India calificó los comentarios de políticos extranjeros sobre las protestas de los agricultores como “desinformación” e “innecesarios”, y dijo que el tema estaba relacionado con los asuntos internos del país.