Rainer Calmond para el partido entre Corona, Bayern Munich y Gladbach

Colonia –

Anterior Liga-Zampano Reiner Calmund (72) se trata a sí mismo como a gusto con la familia durante las vacaciones. Pero incluso en los días de Navidad, el entrenador ha estado pensando en el fútbol durante mucho tiempo, explicó en su gran entrevista navideña EXPRESS.

Se te conoce por ser un gran fan de la Liga Alemana. Una vez más, el Bayern de Múnich ocupa el primer puesto en Navidad. ¿No es eso muy aburrido?

Por supuesto, sería mejor y más interesante si la batalla por la copa del campeonato fuera más emocionante. En los últimos diez años, el Bayern de Múnich ha ganado el título ocho veces y el Borussia Dortmund dos. La competencia por los otros cinco campeones y la Liga Europea también es emocionante para nosotros. Además, alrededor de ocho equipos suelen luchar por permanecer en la liga. La alta audiencia televisiva y el récord de aficionados a los estadios de todo el mundo demuestran que la Bundesliga es emocionante.

¿Se dirige el Bayern hacia el próximo título?

Aunque está un poco cerca de la cima de la tabla en este momento, el Bayern de Múnich sigue siendo mi favorito. El Bayern no solo tiene muchos campeones con pantalones cortos en el campo, sino que también tiene muchos campeones del mundo con pantalones largos corriendo constantemente por el club. A esto se suma su alta destreza financiera, con mucho el grupo de patrocinadores financieros más sólido y el presupuesto más alto. Pero los valores del mercado de transferencias también reflejan el calendario.

¿Se distribuye equitativamente el dinero de la televisión? ¿O tienen razón los clubes al desviar el flujo de dinero?

La tarifa de televisión será o debería ser normal en función del rendimiento, la ubicación de las mesas, las calificaciones de visualización, los tiempos de televisión y, por supuesto, las estrellas. Para mí, el dinero de la televisión de DFL se distribuye más que Solidaridad. Bayern Munich está recaudando 74 millones de euros en dinero de la televisión nacional en uno de los países televisivos más ricos de Europa. Los principales clubes españoles Madrid y Barcelona obtienen casi el doble de esa cantidad en esta región, y en Inglaterra incluso los últimos de la tabla obtienen más que los campeones alemanes.

La epidemia de la Corona nos sorprendió a todos, incluido el fútbol. Cada club sufrió fuertes pérdidas en ventas. ¿Cómo puedes afrontar esto en el próximo gran e impredecible evento?

La epidemia de Corona nos molesta a todos, ya sea en los negocios o en el fútbol, ​​y por supuesto en la vida privada en gran medida. Los mayores ingresos se obtuvieron gracias a la televisión abierta. Mi cuenta simple y conservadora inicialmente prevé perder alrededor de 650 millones de boletos más otros artículos, para un total de alrededor del 20 por ciento. Estas cantidades pueden y deben ahorrarse principalmente reduciendo los salarios de los profesionales de alto nivel. Según declaraciones de famosos abogados, la empresa puede recortar legalmente los salarios en caso de una pandemia.

Rainer Calmond: los jugadores tienen que agradecer a sus clubes los sueldos

¿Por qué se celebraría que los profesionales a los que se les paga millones pierdan su salario en un 20%? Si renunciara al 70% temporalmente, ningún club estaría en problemas, ¿verdad?

Salvo contadas excepciones, no he visto a ningún jugador que se haya mostrado irracional a la hora de los necesarios recortes salariales. Todos los profesionales y personas con altos ingresos de los clubes de la Bundesliga deben agradecer a la DFB y al personal directivo del club que su concepto de higiene funcionó de manera ejemplar y fue elogiado como ejemplar en todo el mundo. Sin los ingresos de los juegos de televisión en vivo, los clubes definitivamente no podrían evitar recortar su salario en un 50 por ciento o más.

¿Cómo ocurrió la evolución salarial increíblemente alta? El salario medio anual en Alemania es de poco menos de 2 millones de euros para un profesional de primer grado. ¿Cómo puede justificarse esto?

El origen de los altos salarios se debe principalmente a los índices de audiencia televisivos muy altos. La ecuación en la economía de los medios es relativamente simple: apuestas altas y tarifas altas, y en esta área el fútbol es el rey de las cuotas. A medida que aumentan los pagos por fútbol, ​​hay una ventaja económica. Mientras que las principales estrellas y las bandas internacionales a menudo pagan impuestos por una suma global más baja como proveedores de raciones, los futbolistas profesionales en Alemania se consideran empleados regulares, independientemente de su salario o de su país de origen. En términos sencillos, esto significa que además de las contribuciones a la Seguridad Social del salario bruto, la asociación retiene hasta el 45 por ciento del impuesto al salario más las tarifas de solidaridad del 5,5 por ciento y paga esa cantidad mensualmente a la oficina de impuestos. La liga transfirió 1.400 millones de euros a nuestra comunidad y al país la temporada pasada.

¿Es un tope salarial una posible solución?

La explosión de la nómina claramente ha tenido un efecto negativo. Incluso Karl-Heinz Rummenigge, como presidente de la Confederación Europea de Clubes y la UEFA, intentó durante años poner tapas al fútbol europeo en la UEFA, algo que incluso los grandes clubes económicamente poderosos de Inglaterra y España acordaron. La Unión Europea no aceptó la solicitud, por lo que tal medida no es legalmente posible. La Unión Europea incluso amenaza con imponer fuertes sanciones y multas si los clubes competidores violan el mercado laboral libre. La Unión Europea también rechazó un intento de colocar a los futbolistas profesionales en un grupo de trabajo especial. Espero que, con una intervención política exitosa, la UE reemplace el principio de oferta y demanda en una economía de libre mercado para los futbolistas profesionales con un tope salarial basado en ciertos criterios. Saludos del árbitro Bosman, esta decisión de la Unión Europea garantizaba claramente altos salarios para los jugadores.

Ahora hay mucho espacio en los pantalones. Rainer Calmond espera pasar unos relajantes días de Navidad con su esposa Sylvia y su hija Nisha.

¿No debería aplicarse esta propuesta de acuerdo a toda Europa?

Sí, por supuesto, es indispensable y absolutamente necesario para las competiciones justas de clubes europeos. Junto con las federaciones nacionales y sus clubes, la UEFA debe cumplir con reglas estrictas en el fútbol europeo. El juego limpio financiero de cera sería extremadamente insostenible. Luego, debe aplicar las reglas a los clubes internacionales que hemos cumplido en Alemania de manera constante en el proceso de concesión de licencias durante mucho tiempo. La solicitud de construir más reservas y acciones de acuerdo con todos los clubes europeos siempre debe aplicarse debido a la situación competitiva y debe ser monitoreada cuidadosamente a través del procedimiento de licencia. Debido a la situación financiera general, se hará un presupuesto más pequeño para los costos de personal, lo que finalmente conducirá a menores costos individuales de los empleados.

¿Quién es tu club líder en la liga?

Me gustaría llamar al Borussia Monchengladbach mi club modelo. En 1999 todavía jugaba en Segunda División y ahora juega en la UEFA Champions League. Bajo el liderazgo de primera clase del presidente Rolf Konigs, Max Eberl y Stefan Schippers han creado un nuevo estadio con infraestructura de primera clase, además de los entrenadores, gerentes y miembros de la junta relevantes.

¿Quién es tu hombre del año: Hansi Flick con el máximo éxito deportivo o Christian Seifert como el salvador de la liga con un concepto convincente contra una pandemia que se ha copiado en todo el mundo?

Tras el triunfo del soberano incluido el triunfo en la Champions League, Hansi Flick ha sido honrado como entrenador en jefe y los jugadores Neuer, Kimmisch y Lewandowski están en el escenario europeo. Con el apoyo de numerosos médicos y personal de clubes y federaciones, el entrenador de la Bundesliga Christian Seifert es claramente el hombre del año en el fútbol alemán.

Rainer Calmond: la afición vuelve a la acción la próxima temporada

¿Cuándo volverán los aficionados a los estadios?

Soy optimista. Después del fuerte bloqueo, las siguientes líneas de vacunación y el clima de verano, puedo imaginar grupos de espectadores más grandes en los estadios para la nueva temporada.

¿Corona ha cambiado el fútbol?

Obviamente, sí. Extrañamos al público son la sal en la sopa. Tengo muchas ganas de que los campos estén llenos, y eso significa un ambiente fresco y un gran escenario.