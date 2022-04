Maria Vorontsova y Katrina Dikonova, nacidas en la década de 1930, casadas con la ex asistente de vuelo de Aeroflot de Vladimir Putin, Lyudmila Mint, se divorciaron del presidente ruso en 2013 y se convirtieron en el primer gobernante ruso en divorciarse de Pedro el Grande en 1698. Defensor .

Katarina Dikonova es una bailarina acrobática profesional de rock and roll que ha competido en muchos concursos internacionales de prestigio.

Vía Jakub Dabrowski REUTERS Katarina Dikonova y el bailarín Ivan Klimov (Reuters/Jakub Dabrowski) durante la Copa del Mundo de Rock and Roll Acrobático en Polonia el 12 de abril de 2014

De acuerdo a Defensor, Casada con Krill Shamlo, el hijo menor de Nikolai Shamalo, un confidente cercano de Dikonova Putin y copropietario del Bank of Rosia, que el gobierno de EE. UU. describe como un «banco privado» de altos funcionarios del Kremlin. Grill Shamalov ha sido nombrado asesor jurídico jefe de Cosprom Por actividad económica exterior en 2002, cuando tenía 20 años.

La pareja se casó en una ceremonia secreta de tres días en Igora’s Sky Resort en 2013, antes de divorciarse en 2018. Su villa en Fiarritz sucedió recientemente. Apuntado por activistas contra la guerra en Ucrania.

En 2020, durante una entrevista, el presidente ruso afirmó que no quería compartir información sobre su familia por «cuestiones de seguridad», que tenía nietos, hijos, sin dar su número, etc. Luego declaró: «Tengo nietos. Estoy feliz. Son tan lindos, agradables. Me alegra pasar tiempo con ellos».

Ver también The Hoppost: De Bautista, Volodymyr Zhelensky condena el «genocidio»