Qué recordar de la temporada 10 de The Walking Dead: Episodio 17 en OCS

Los episodios especiales de la temporada 10 de “The Walking Dead” comenzaron a transmitirse el lunes 1 de marzo en OCS. ¿Qué debemos sacar del gran regreso de Maggie en la serie de terror?

A.M.C.

Tenga en cuenta que si aún no ha visto la trama del Episodio 17 de la Temporada 10 de Walking Dead y no quiere saber nada sobre su contenido, se recomienda encarecidamente que interrumpa la lectura de este artículo ahora.

El primero de seis episodios especiales de la temporada 10 de The Walking Dead se emitió este lunes 1 de marzo en OCS Choke y OCS on Demand. Filmadas como una secuela de la transmisión final en octubre pasado, estas seis nuevas aventuras tienen como objetivo mantener enfermos a los fanáticos de la serie de terror hasta la transmisión de la temporada final, que se anunciará este verano.

Muchos espectadores esperaban aprender más sobre la extraña comunidad que atrapa a algunos héroes, incluidos Eugene y Ezekiel. Desafortunadamente, tendremos que esperar las respuestas ya que el episodio de portada está completamente dedicado al regreso de Maggie. La joven está fuera del campamento de sobrevivientes durante el eclipse de seis años que siguió a la desaparición de Rick Grimes de la serie a mitad de la temporada 9.

La escena del reencuentro entre Maggie y Negan fue muy esperada. Los dos personajes se enfrentan desde el comienzo del episodio, especialmente el intenso momento de tensión que no se convierte en un enfrentamiento. Más tarde, la joven le dice a Daryl que no quiere enviar a su hijo Herschel, a quien ha decidido seguir, por su odio al expresidente de Xavier. Georgia.

A.M.C.

Durante este intercambio, la joven cree que la nueva mujer ha viajado mucho para encontrar sobrevivientes, y que los esfuerzos por comunicarse entre comunidades no han causado más que fracasos. Maggie revela que no hay más noticias de Georgie de los trágicos eventos que parecen estar vinculados a los Reapers, también sabemos que estos nuevos enemigos, capturados por los héroes y su agente, quieren suicidarse en lugar de darles un poco de información. .. recuerda que esta comunidad no aparece en los cómics como un Misterio completo!

Cuando parecía imposible para Maggie algún día poder perdonar a Negan por el asesinato de su esposo Glenn, la joven accedió a reunir el campamento de héroes, una oportunidad para reunirse con varios personajes históricos de la serie. , Especialmente Daryl y Carol. Sin duda, una decisión tomada por la idea de proporcionar un entorno de vida sostenible para su hijo en lugar de una vida itinerante. Queda por determinar qué “marca” será en Maggie y sus cómplices, dijo Reaper antes de que pueda explotar. Pero para encontrar la identidad de este “papa” planteado por este último.

Se darán respuesta a cinco episodios especiales inéditos en las próximas semanas Los muertos vivientes ¡Descúbrelo con nosotros en exclusiva en OCS!

Tráiler del episodio especial de The Walking Dead: