¿Qué pasó con las estrellas de la serie?

El elenco del popular proyecto de HBO se ha convertido en verdaderas estrellas. Una descripción general de los proyectos en los que trabajaron y los mitos que llevaron a su descubrimiento.

Hace 10 años, HBO transmitió el primer episodio de una telenovela que sacudió el mundo de las series: Game of Thrones. Su elenco incluye rostros familiares (como Sean Bean), pero en lugar de algunos episodios, pequeños actores que se convierten en verdaderas estrellas. Diez años, ocho temporadas y decenasPremios Entonces, ¿qué pasó con los artistas de Stark, los Turkaryans y otros Lannisters?

Emilia Clark, hermana Daneris Darkarian

Emilia Clark multiplicó proyectos en paralelo Game of Thrones, Que es antes del final de la serie. Entre ellos, Terminator Génesis Alan Taylor, película romántica Yo antes que tú Presentado por Thea Sharak o Solo: una historia de Star Wars Presentado por Ron Howard. La actriz también fue seleccionada en 2018 por la casa italiana Dolce & Gabbana como su museo y protagonista de su campaña de perfumes The Only One. Recientemente vinimos a verla en una comedia romántica navideña. Últimas Navidades, Dirigida por Paul Feek y transmitida en Netflix.

Kid Harrington, John Snow

Casado desde 2018 A la actriz Rose Leslie (Interpretado por Gregory en la serie), Kid Harrington también apareció en paralelo en varias ficciones Game of Thrones, no John F. La muerte y la vida de Donovan De Xavier Dolan.

En la parada Game of Thrones, Según su portavoz,Un centro de salud Para solucionar problemas personales. “Luego regresó a los volúmenes de las películas: pronto aparecerá en el póster de la película de Marvel. Eternidades, Por lo que consiguió el papel de Dane Whitman, conocido como el Caballero de la Noche. Responderá por Angelina Jolie, Salma Hayek y Richard Madden. Será en la temporada 2 Amor moderno, Una serie producida por Amazon.

Isaac Hempstead Wright (Bran)

El joven de 21 años tiene dos planes: filmar Mauricio azul Y llamó a la película Voyager. Esta última es una película de ciencia ficción que cuenta la historia de 30 personas enviadas al espacio en busca de un nuevo lugar. Isaac Hempstead también responde a Rick Colin Farrell, Lily-Rose Depp, Beyonc வை Whitehead o Die Sheridan.

Sophie Turner, hermana Sanza Stark

Sophie Turner, a quien el público agradeció su papel de Sansa Stark, interpretó otro papel popular: Jean Grey en la franquicia X-Men. X-Men: Apocalipsis (2016) y X-Men: Fénix oscuro (2019). También es la estrella de la serie. Para sobrevivir En el cubo. En el lado privado, la actriz dio a luz a su primer hijo, quien estaba con su esposo Joe Jonas. Filmó en dos clips de la cantante: Ventosa Y Que debe hacer un hombre.

Pronto lo encontraremos El soldado roto Escrito por Matthew Coppola, la historia de un exsoldado que lucha contra el trastorno de estrés postraumático. Ella también aparecerá Príncipe En HBO Max, una serie animada sobre Prince George. Le da voz a su hermana la Princesa Charlotte junto a Orlando Bloom.

• Mickey Williams, Arya Stark

Al final de la serie, la actriz se tiñó el cabello de rosa, lo que le dijo a la prensa como señal de retiro de su carrera como actriz. Piedra rodante, Explica el concepto de “gratis”. Desde entonces, ha trabajado en varios proyectos, incluido el spin-off de X-Men. Nuevos mutantes, Lanzado en abril de 2020, así como la serie Dos semanas. Él también jugó Propietarios, Una película de terror aclamada por la crítica.

Lena Heidi, hermana Jersey Lannister

Lena Heidi puede ser una de las integrantes del elenco que más planes tiene durante el viaje. En 2019, la actriz tuvo un papel secundario en esta película. Una familia en el ring, Con Nick Frost, Florence Buck y Vince von. A principios de 2021, estaba en el proyecto de ley Giro.

Pronto la veremos en el thriller Batido de pólvora Por Navod Papushado, que se centra en los asesinos que se unen para completar un proyecto. Proporcionó la voz para un personaje de la serie animada. Maestros del universo Kevin Smith en Netflix. En la serie de showtime, aterrizó en el tema principal. RitaY en ella interpreta a la madre inusual y el nuevo proyecto de Marvel. Nuevo general: Tetalus Rising.

> Peter Dinglage, hermana Tyrion Lannister

Tyrion Lonister, uno de los personajes favoritos de la audiencia, multiplica los planes. Es de destacar que proporcionó la voz para un personaje de la película animada. Angry Birds Película 2, Interpretó su propio papel en la película (en una versión de parodia) Entre dos helechos E integró el equipo de Marvel Vengadores: guerra infinita.

Esto se puede ver en el largometraje firmado recientemente por Netflix, Me importa mucho, En el que responde la actriz Bicicleta Rosamond. Interpreta a un mafioso cuya madre está injustamente puesta bajo protección. Proporcionó la voz para un personaje de la película. Croatas2: A New Era, lanzado el pasado mes de diciembre.

El actor tiene varios proyectos más: Billete, Joe R. Una adaptación de la novela que lleva el nombre de Lonstale, en la que protagonizó Noomi Robes y Charlie Plummer o películas. Enano (Dirigida por Brad Anderson) y un remake de The West La Horda Salvaje Con Jamie Foxx. Tiene que responder al actor Josh Brolin Hermanos.

Nicholas Coaster-Voltav, Jaime Lonister

En el 2019 protagonizó las películas Nicholas Coaster-Voltav. Tour suicida Y dominóY filmó el piloto de una serie producida por FX Fue a hollywood. Esto también se pudo ver en el drama romántico de 2020. El sabor del hambre, Que sigue a una pareja que está dispuesta a sacrificarlo todo para lograr su sueño de conseguir la codiciada estrella Michelin. Nicholas Coaster-Voltav aparecerá pronto Contra la nieveLa obra fue firmada por Netflix, de la que es cocreador.

Quentin Christie, Brian

La actriz ha conseguido papeles en varios éxitos de taquilla, incluido Limbe. Los juegos del hambre: Sinsajo, parte 2 (2015), o el Capitán Basma Star Wars Episodio VII: El despertar de la fuerza (2015), Star Wars, Episodio VIII: El último jeti (2017) y Star Wars, Episodio IX: El Ascension de Skywalker (2019).

Regresó al teatro, protagonizando una adaptación de Sueño de una noche de verano. Sueño de una noche de verano. Netflix anunció recientemente que la actriz interpretará a Lucifer en una adaptación en serie del cómic. El hombre de arena De Neil Cayman.

John Bradley (Sam)

El actor pronto protagonizará una película de comedia romántica. Cásate conmigo, En la que responde a Jennifer Lopez y Owen Wilson. Aterrizó en un papel luz de la luna, Una película de ciencia ficción, con Halle Berry, Stanley Ducey y Charlie Plummer. Recientemente, pude ver esto en la cuarta temporada de la serie. Mitos urbanos, Una comedia dramática.

Alfie Allen (Theon)

La tercera temporada de la serie está protagonizada por el comediante Isaac Pincher. Prostitutas en Hulu. También lo vimos en la película Conejo JoJo, Premio Oscar o premiado Como hacer una chica, Película basada en la novela homónima de Caitlin Moran. El pasado mes de enero lo vimos en la miniserie. Granja de la Casa Blanca, Crimen de 1985, cinco miembros de la familia asesinados en una granja en Essex. Actualmente está filmando un thriller firmado por Netflix. Dientes nocturnos.

Natalie Emmanuel (Misante)

La actriz protagonizó la reanudación de Cuatro bodas y un funeral Producido por el sitio de Hulu y recibido con cariño por la crítica y el público en general. Vinimos a verla en comedia teatral Santo sueño sobre, Que tuvo un pequeño problema para convencer a la audiencia. Lo encontraremos pronto en su novena parte. Rápido y Furioso, Así como en la película Zombie de Zack Snyder, Ejército de los muertos.

