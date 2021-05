¿Qué pasó con David Brooks o Etienne de Hollin y los chicos? (Fotos)

© Helen and the Boys – Captura de pantalla

Formó parte de la primera banda Helena and the Boys. Etienne (David Brooks) tocaba el bajo, junto con Nicholas (Patrick Boypat) y Christian (Sebastian Roche) en la banda. Era el novio de Kathy (Kathy Andrew) e interpretó su papel durante 67 episodios.

Sí, pero por ahora, había decidido dejar de gastar y no estaba preparado para esta repentina humillación. Esto es lo que explicó en una entrevista con los Tele Loisers. “No estoy listo para que esto suceda. Esta actuación cambió mi relación con la gente, incluso con mis amigos”., Explicó el comediante de 52 años. La vida que soñó en ese momento no era necesaria.

“Sólo me hablaban de eso. Me molestaba. Quería decir ‘alto’ porque no quería que me detuvieran. Quería viajar, quería conocer el mundo. Tengo 22 años, quería vivir otra cosa “., Él continuó.

Esta elección le permitió seguir una carrera como modelo y también creó una empresa de videojuegos. Es padre de 3 hijos, dos de los cuales son de su relación con Kathy Andre (era su compañero en la pantalla).

“Te dejaré hacer esto de nuevo después de dejar este trabajo”

Y como 26mi The Mysteries of the Love Season, David Brooks ha aceptado volver a la pantalla. Había estado en contacto durante varios meses con el productor Jean-Luc Azoulay y finalmente aceptó.

“Me llamó para que volviera. Cada vez, me negué porque no tenía tiempo”., Explicó el actor a Tele Losers.

Ahora que las cosas son diferentes, David Brooks, que descubrió su papel de Etienne, se convirtió en psicólogo y se siente listo para comenzar la aventura nuevamente: “Hoy, a la edad de 52 años, me permito hacer esto nuevamente después de dejar este trabajo”., Anunció finalmente.