¡Qué hizo ahora con la talentosa Mendesa de “La Voz 2021”!

Mendesa es una de las favoritas para competir este año. Cuando la Telestar le preguntó sobre esto, la joven admitió que había sido sometida a una presión frenética: “Cada vez que alguien me dice que no lo creo, me conmueve, pero es un poco estresante. Es una victoria y una recompensa decir que la gente me apoya.

Una cosa es segura, el cantante en ciernes puede contar con su entrenador Vienna, nunca hará las cosas a medias.

De hecho, el principal interesado invitó a su talento, este domingo, a su casa, para un almuerzo sustancioso. En el menú: ¡Hamburguesa, Fry!

Definitivamente una oportunidad para que los dos artistas hablen de la aventurera La Voz, se reúnan y conozcan a Mendesa, la gata vienesa, ¡que tiene un montón de bonitas bolas de pelo de bebé!

Si está cerca de su pequeño tutor, el traductor Suegro Un mejor socio con Amel Bent, de quien se enamoró de la amistad, y viceversa.

