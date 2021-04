¿Qué hará Thomas Baskett en ISS? Cinco cosas que debes saber sobre el segundo refugio del astronauta francés

Seis meses para trabajo alfa. Thomas Basket regresa al espacio cuatro años y medio después de su primer vuelo a la Estación Espacial Internacional (ISS). El francés de 43 años partirá con otros tres astronautas el jueves 22 de abril. Francinefo enumera cinco cosas que debe saber sobre el segundo refugio de Thomas Peskett.

1 Será el comandante de la ISS durante la segunda parte de su misión.

La Agencia Espacial Europea (ESA) anunció en una conferencia de prensa en marzo que Thomas Baskett sería ascendido a comandante de la estación espacial para la segunda parte de su misión. “Tengo la suerte de ser el primer francés en controlar una nave espacial. Gracias a la historia, el lugar de Francia y Europa en los aviones tripulados es reconocido por todos”., Le dio la bienvenida al ex piloto.

“Es como un barco, sólo hay un amo después de Dios”., Comentario francés. “Obviamente, hay muchas cosas que decidir en el centro de control de tierra”., Él recordó. Y “La gente que trabaja en el terreno toma muchas decisiones por adelantado. Pero si hay una voz en la junta, es importante, es la voz del capitán”., El insistió. En particular, es quien supervisa las maniobras en caso de emergencia.

“Cuando las cosas van mal y hay que actuar rápido, el comandante decidirá quién asigna un poco de las tareas, por ejemplo, si tenemos que lidiar con un incendio o una depresión”. Thomas Baskett Durante una conferencia de prensa

Sin embargo, I.S. El francés destacó los conocimientos y habilidades de los miembros a bordo. “Todo el mundo tiene talento. Un astronauta no tiene que decirle a la gente qué hacer en un equipo, pero la decisión final aún depende del comandante de la estación”., El lo notó.

2 Debe completar cuatro vuelos espaciales

La residencia de Thomas Baskett estará marcada por cuatro viajes en vehículo adicionales, es decir, en el espacio, ISS. Objetivo principal: Instalar nuevos paneles solares. “Necesitamos un poco más de electricidad. Tenemos 76-80 kilovatios o más, y queremos un poco más”., Astronauta en detalle. Estos paneles de desplazamiento encajan en tubos grandes “Aproximadamente 350 kg”. “Estos son viajes realmente un tanto ambiciosos”, Comenta Thomas Baskett, señalando que se llevarán a cabo “Al final de la estación”.

Durante su primera estancia en la Estación Espacial Internacional, Thomas Baskett ya estaba en un crucero. Pero para mantener el ritmo, para volver a la pista, tenía que seguir un nuevo entrenamiento. Aceptó comentar sobre el “embajador especial” sobre las escenas de sus cientos de horas de entrenamiento en la piscina con el traje de buceo.

Los astronautas equipados con “destornillador espacial” y guantes comprimidos están capacitados en todo tipo de operaciones de mantenimiento durante su preparación. “No es fácil, es como intentar tocar el piano con guantes de boxeo”., Dijo Thomas Baskett. Los cuatro viajes del espectáculo no fueron suficientes para arrancar la impresión del francés: “Es tan excitante.”

3 Fue el primer europeo en abordar un dragón de tripulación.

Thomas Baskett, el primer astronauta europeo en abordar el Crew Dragon construido por la empresa estadounidense SpaceX. Este barco es el más reciente: su primer avión tripulado se lanza en mayo de 2020. Por ahora, solo transportaba a dos empleados. Pero el francés es optimista. “Soy muy optimista. En este negocio, si te concentras en cosas que pueden salir mal, no deberías dormir bien por la noche”., ¿Lo anunció?

El astronauta partirá hacia la EEI con tres socios de viaje: la japonesa Akihiko Hoshaid y las estadounidenses Megan McArthur y Shane Kimbero. Dos astronautas estadounidenses estarán al mando de la cápsula. Thomas Baskett y Akihiko Hosheid también se asentarán en los laterales Especialistas en tareas.

“Una vez que sale mal, depende de nosotros jugar. Si todo va bien, somos un pionero que no está muy involucrado en el comportamiento de los aviones”. Thomas Baskett En la rueda de prensa

“Este es un vehículo estadounidense, decide la NASA”, Llamado Thomas Basket. Antes de calificar: “Obviamente, hacemos todo en colaboración con el equipo. No se puede tomar ninguna decisión sin la participación de los cuatro”.

4 Llevará a cabo cien experimentos

El calendario de Thomas Baskett se cargará en el barco de la ISS en seis meses. Los franceses tuvieron que realizar un centenar de pruebas. 12 libras de ellos fueron diseñados por el Centro de Desarrollo de Funciones de Micro Gravedad y Funciones Espaciales (KATMOS) en Toulouse. Estas pruebas se llevarán a cabo en el complejo europeo Columbus y, entre otras cosas, prepararán para viajes espaciales de larga distancia.

En el visor: el planeta rojo. “El objetivo final, al menos durante los próximos cien años, es convertir a Marte en la hermana gemela de la Tierra porque tiene una historia muy similar porque contiene mucha agua líquida”., Entregó Thomas Pesket al “Enviado especial” en Francia 2.

Cuando se le preguntó sobre una experiencia que estaba especialmente cerca de su corazón, Thomas Baskett mencionó algo relacionado “Mini cerebro, una placa de Petri para células madre cerebrales (…)”. El propósito es estudiar la edad de estas células madre para comprender mejor los síntomas de la enfermedad de Alzheimer.

Thomas Baskett también trabajará en un estudio llamado “Sueños” que se centra en el sueño de los astronautas. Rachel Depps, neuróloga de la Universidad de Toulouse, explica a Francinefo que estamos “Sabemos que hay problemas en el espacio para controlar el sueño porque no puede haber alternancia entre el día y la noche durante más de 24 horas”.. De hecho, I.S. “Mira el amanecer y se pone 16 veces al día, que no es el ritmo normal de la criatura, por lo que perturba el sueño de los astronautas”., Prosigue el experto.

5 El toma una perilla

Con Thomas Basket no hay bulbo, ni criatura, ni animal, ni planta, ni hongo. La burbuja se levantará en la Estación Espacial Internacional bajo la atenta mirada del astronauta francés.

Francinefo

Un organismo unicelular llamado “policicefalia visceral” No tiene boca ni cerebro, pero se mueve, come y tiene increíbles habilidades de aprendizaje. Muchos modelos son ISS. El objetivo es ver “Si la burbuja se comporta de manera diferente en el espacio”, Y estudiar “Los efectos de la microgravedad y la radiación en su evolución”, Mencionó Cnes.