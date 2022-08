¿Qué color repele los mosquitos y reduce el riesgo de picaduras? ¿Cuáles deben evitarse?

Los mosquitos pueden ser muy molestos durante el verano. Asustarlos se convierte en una verdadera necesidad. Muchos dicen que estas diminutas criaturas se sienten atraídas por ciertas sombras y olores. Entonces, ¿es cierto? ¿Qué color repele y atrae a los mosquitos? ¡Deavita.fr comparte para ti!

¿De qué color la ropa ahuyenta a los mosquitos?

La actual ola de calor en Francia favorece la proliferación de mosquitos. Trampa de mosquitos de bricolajeAceite esencial de citronela, velas perfumadas, Plantas repelentes… Existen muchos remedios naturales para evitar al máximo las picaduras. Sin embargo, eso no es todo. Saber qué colores les atraen y cuáles les repelen puede mejorar la eficacia de estos métodos. De hecho, según un reciente estudio estadounidense publicado en la revista Comunicaciones de la naturaleza, algunos colores son capaces de repeler a los mosquitos. Los investigadores explican que después de ser atraídos por el CO2, los mosquitos son completamente indiferentes al azul, verde, morado y blanco, en contraposición a los colores cálidos y contrastantes. El fondo de tu piel no importa. El color de su ropa aumenta el riesgo de ser mordido.

¿El color azul repele los mosquitos?

¿Sabes cuál es la ciudad azul de la India? Todas las casas de Jodhpur, en el norte del país, están pintadas de azul. No por estética, sino para combatir el calor y los omnipresentes mosquitos. ¿Explicación? Mientras unos destacan las virtudes del azul en la lucha contra los mosquitos, otros dicen que es una forma de protegerse de la ola de calor que allí reina. Una declaración que no retiene el agua. En 1997, un estudio publicado por un periódico estadounidense demostró que los mosquitos prefieren los colores negro y marrón durante el día, pero no durante la noche. En nuestra opinión, el azul no ahuyenta a los insectos, especialmente en la oscuridad. Por ser un color oscuro que capta el calor, los atrae. Así que es mejor prescindir de él mientras se bebe alcohol en la terraza. Por el contrario, prefiere la ropa blanca en verano.

¿Qué color les atrae?

Amantes de los colores brillantes y contrastantes, fanáticos de los estampados contrastantes y de moda, los mosquitos también parecen estar interesados ​​en la moda. revista de ciencia Comunicaciones de la naturaleza Recientemente se publicó que los mosquitos se sienten más atraídos por los tonos brillantes y los patrones coloridos que por los tonos claros y sólidos. En otras palabras, si tu atuendo incluye ropa a rayas o cuadros, corres el riesgo de ser apuñalado. Para información, el rojo, el negro, el naranja y el azul cian son sus favoritos. Por eso, es mejor elegir ropa más que cubra en tonos claros o fríos para pasar unas vacaciones tranquilas sin rascarse todo el tiempo. ¡Tu piel tersa te lo agradecerá! Tu salud también, especialmente como advierten los médicos Proliferación de mosquitos tigre.