¿Qué cambiará para los clientes de Proximus, Orange, Base y Voo en agosto?

No hay nuevas ofertas este verano en Bélgica, pero sí algunos pequeños cambios que afectarán a tu día a día.

5G en el Mar del Norte con Orange

El operador ofrece ahora una cobertura completa de la costa belga desde La Panne hasta Nakke. De hecho, Orange ha optado por centrar sus esfuerzos en el Mar del Norte, desplegando su red 5G a lo largo de toda la costa belga. El resto del país está cubierto principalmente por las regiones de Gante y Amberes. Para el resto del país es necesaria paciencia, especialmente para Bruselas, que no se entregará antes de 2023.

Muchos anuncios en el sitio

Base ha optado por marcar la ocasión ofreciendo promociones muy atractivas este verano. Hasta -25% en sus suscripciones, eso es de por vida. La suscripción más cara del operador, que incluye 70 GB de datos, cuesta actualmente 29 € al mes en lugar de 39 € al mes. Un buen trato. Especialmente porque los beneficios básicos se usan continuamente (como transferir datos no utilizados al mes siguiente).

Zuny de Voo ofrece datos adicionales y la serie Game of Thrones

La oferta Internet + Mobile de Zuny, la marca «joven» de Woo, ahora incluye 2 GB de navegación adicional por mes. Una pequeña actualización que hará las delicias de los suscriptores en verano.

Lo más interesante es que la oferta de Zuni este verano incluirá acceso exclusivo a la serie Game of Thrones: House of the Dragon, que ha estado disponible desde su lanzamiento en doblaje francés en la plataforma de transmisión Wu.

Una cadena menos en Proximus

A partir del lunes 1 de agosto, los clientes de Proximus ya no tendrán acceso al canal eSports One, un canal en inglés que transmite los mayores torneos de deportes electrónicos y transmite miles de horas de juegos cada año. eSports One está disponible desde 2020 y transmite miles de partidos de eSports en los juegos más importantes cada año.

