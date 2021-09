“Pura diversión,” épico “,” como deslizarse por un tobogán “: pilotos encantados con Jantwort

Después de tomar fotos, proyectos y regresar al simulador ya estaban emocionados. Más aún después de espiar el circuito de Jonward a pie el jueves antes de las primeras pruebas del Gran Premio de Holanda.

“Esta ronda es emocionante, Quería decir Canal + Micrófono Louis Hamilton. Nunca volverán a hacer eso. Este es un gran clásico. Esto será grave en la Fórmula 1. Espero volver aquí. ¡Fue tan bueno en la Fórmula 3 que sería una locura en la Fórmula 1! “

“Este es un gran desafío para nosotros, los pilotos, Confirmó Charles Leclerc (Ferrari) al Canal Francés. Este no es un recorrido por la ciudad, pero casi. No hay margen de error. Las paredes están relativamente cerca. Una cosa que realmente me gusta es la adrenalina especial. “

“En un coche de Fórmula 1, esto es un asunto diferente”

El viernes por la tarde, los pilotos aplaudieron en la pista holandesa de 4.251 km. Una especie de divertida montaña rusa para monoplazas de Fórmula 1. De vuelta en el concierto mundial después del lavado de cara de bienvenida, se espera que el implacable Tobogen, diseñado por John Hugenholes en 1948, el arquitecto Badeviano fácil de encontrar de Solder y Suzuki, entre otros, acelere a dos párrafos principales los domingos, aumentando el velocidad antes de cada una de las dos columnas principales, en 3 y 14 vueltas.: las vueltas de s que se extienden del # 4 al # 7, y la recta de boxes.

A veces, sin la paciencia de las demandas, los 20 conductores de Montiel pudieron probarse bien, este carril estrecho realmente no perdona nada y su grava es deliberadamente castigada por la “vieja escuela”. Nikita Masebin quedó atrapada con su manguera durante la segunda sesión de entrenamiento.

“Esta canción es épica, realmente maravillosaLouis Hamilton, incluso un día después de que el motor fallara, gritó. Me trajo muchos recuerdos de mi primera visita. Sé que es mejor que la Fórmula 3, pero en un coche de Fórmula 1 es algo completamente diferente. Velocidad a las 7 !!! Esta es realmente una ronda competitiva. “

“Muy diferente en mi cuerpo”

“Esta ruta es muy divertida con muchas curvas rápidas, y finalmente fue agradable conducir allí”., Max Verstappen, recibió relevo luego de esperar más de un año a que se cancelara la edición 2020. “Conducir en esta órbita de la vieja escuela fue genial, admitió su compañero de equipo Sergio Pérez. Nunca fui allí. Hay que tener fe en el auto para llevar a cabo el ataque”.

“¡Tengo que decir que me estaba divirtiendo!, Dijo Pierre Casley (AlphaTauri). Es como deslizarse desde un tobogán. ” El otro piloto francés que ganó el Gran Premio no dijo nada más que Est ப pn O’Connor (Alpine) “¡Es un placer conducir aquí! ¡Realmente divertido!”

Nikita Masebin también fue divertida. Aún mejor, ¡estaba impresionado! “Fue más emocionante de lo esperadoEl ruso estuvo de acuerdo. Cuando estuve en el banco por primera vez, experimenté algo muy diferente en mi cuerpo y fue realmente increíble. Definitivamente un nuevo sentimiento para mí en mi experiencia de Fórmula 1. “

“No han cambiado muchas cosas, pero lo que han cambiado, lo han cambiado para mejor, Sebastian Vettel (Aston Martin), estuvo muy en sintonía con la dimensión histórica de la Fórmula 1 y todo lo que protege su ADN. Esta ronda es muy emocionante para el banco. La ruta no está clara pero tendremos más tiempo para verla el sábado. Necesitamos tener más giros de banco en un lado o en el otro. ” Una ronda donde los pilotos no acaban de enterarse.

