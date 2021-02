¿Puedes notar la diferencia entre los aztecas, los incas y los mayas?

Cuando los europeos desembarcaron en el continente americano a finales del siglo XV, este último contaba con más de treinta poblaciones diferentes. Sin embargo, los más populares son sin duda los aztecas, incas y mayas. ¿Cómo definirlos y diferenciarlos?

Geografía, origen y desaparición

Antes de Colón, los nativos americanos eran conocidos como la civilización precolombina. Ahora esta civilización Se divide en Tres grupos principales Según su ubicación geográfica: culturas norteamericanas, mesoamericanas y sudamericanas. Entonces, la primera diferencia entre nuestras tres personas se encuentra aquí. Así, los aztecas y mayas eran parte de Mesoamérica y los incas eran parte de las culturas de América del Sur. Como muestra el mapa de abajo, hubo aztecas En el México actual, Como los mayas. Por otro lado, el territorio maya se desbordaba en lo que hoy es Belice, Guatemala, Honduras y partes de Salvador. En cuanto a los incas, su influencia se extendió a los siguientes países actuales: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.

Además, estas tres personas no aparecieron al mismo tiempo. Los mayas llegaron muy rápidamente en el 2600 a. C. D. C., pero los aztecas y los incas, “sólo” en el siglo XIII d. C. AD Los mayas son muy viejos. Sin embargo, cada una de estas personas está familiarizada Su fin a principios del siglo XVI. Con la llegada de los conquistadores españoles: 1520 para los mayas, 1521 para los aztecas y 1532 para los incas.

Comunidad, cultura y creencias

En el apogeo de su civilización, los mayas vivieron 70 ciudades-estado (Con cierta autonomía) incluyendo su capital: Tickle. Además, su comunidad se dividió en diez clases, incluidos nobles y comerciantes. Había aztecas Un emperador en su cabeza La capital usa su poder de México-Tenochitlán. Tenga en cuenta también que la existencia de muchas ciudades-estado y su estructura social era, en última instancia, similar a la de los mayas. En cuanto a los incas, El poder está altamente centralizado – En Cusco, las provincias se organizan con “ramas”, principalmente en torno a las familias.

De hecho, el Las diferencias mas importantes Puede preocuparse por idiomas y creencias entre tres personas. El idioma azteca lo habla el náhu, el idioma más hablado en América Central. Su escritura estaba formada por picogramos. Los mayas no tenían un idioma común, sino una veintena de dialectos. Sin embargo, han creado uno Sistema de escritura completo. En cuanto a los incas, hay una veintena de dialectos. Además, utilizaron materiales afilados: Quibus, Especialmente para contar.

Por el lado de las creencias El sol estaba muy alto Entre tres personas. Para los mayas, fue un símbolo temporal e importante del ciclo, especialmente para la regulación de la agricultura. Los incas consideraron a esta estrella como la protectora del imperio y construyeron templos en su memoria. Finalmente, los aztecas se quedaron solos con los ritos del sacrificio humano al sol.