A Von van Airt no le gustaron las críticas formuladas por Remco Evanpol después de la agitación en el Louvain World.

El miércoles, en el espectáculo de coros de tiempo extra del WRT, Watt van Airt respondió a las críticas de Remco Evenpoil, quien cuestionó si él también podría ganar las elecciones estratégicas del equipo belga en el Campeonato Mundial en Lewandowski.

“Me conmovió”, explicó Vaughn van Eart después de ser reconocido en los guijarros de Paris-Rupex. Como no ganamos, esperaba escuchar críticas. Pero vino de alguien del equipo que no era inteligente y solo ayuda a echar más leña al fuego. Es una vergüenza. Siento esto. Remco lanzó más críticas en la televisión que el público del grupo. Cuando tuve que estar de mi lado con Jasper Stevens en la final, no entendí por qué Remco acertó a 180 km de la portería. Esta vez tuvimos que montar a la defensiva. Pero la carrera se desarrolló sin pendiente y la comunicación entre nosotros no fue fácil, principalmente por el ruido ambiental de la afición. Tuvimos un equipo fuerte en la Copa del Mundo. Hicimos un buen trabajo y valoramos los trucos. Todos en el equipo, y Remco, están de acuerdo con las tácticas, es extraño hacer una mueca así. Al contrario de lo que dice, creo que los trucos fueron muy claros.