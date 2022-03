PSG: Wanda Mauro habría engañado a Icardi

¿Pareja de Icardi consternada por nueva historia de prostitución? A unos meses de las sospechas sobre la traición del delantero del PSG, la prensa argentina informa que la actriz ‘China’ junto a Suárez, su esposa quien será su agente, ‘se vengarán’ y engañaron a su esposo. .

Luego de algunas semanas turbulentas, la pareja más mediática de Argentina parece haber vuelto a encontrar una vida normal, debido a las revelaciones sobre la relación extramatrimonial de Mauro Icardi en octubre pasado. Pero el silencio duró poco. Las sospechas de traición ahora se ciernen sobre Wanda.

En algunos medios la joven estuvo en contacto con su guardaespaldas durante un viaje a su país de origen. Los dos protagonistas incluso habían planeado volver a encontrarse en Francia. Pero Mauro Icardi entendió esta tontería y no dudó en despedir al guardaespaldas.

Sin embargo, en su cuenta de Instagram, Wanda Icardi negó categóricamente las acusaciones. «No necesito dejar en claro que todo esto es una mentira», escribió. Agrega: “Pero la falta de mucho respeto hacia mí no impide que me sorprenda. No soy tal tipo, no soy mujer. Nunca he hecho tal cosa (en parejas). Me comporto diferente porque soy diferente.

Para acallar los rumores, Mauro y Wanda Icardi aparecen en una de las redes sociales para demostrar que su pareja no salió perjudicada por estas acusaciones.