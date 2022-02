PSG-Real Madrid EN DIRECTO: Eden Hazard monte en el último partido (0-0)

> Reinstalar video en vivo en RTL PLAY

Le directo

87′- Messi combina bien con Neymar. Ilnc lancé en profonder & Neymar tente un center qui transverse la surface.

82′- Vinicius sortea y cae en el lugar de Eden Hazard. Allez Edén! Valverde sustituye a Modric.

81′- Petite frayeur dans la dfense parisenne. Vinicius está al borde de la muerte.

77′- MBAPPE! El subtítulo de inscripción en francés le ballon et place just à côté du but Courtois!

75′ – Golpe de franco súper intrigante para el PSG, eje recto a vingtaine de mitres du pero. Messi linroule mi lugar à cté.

70′- Neymar va monter au jeu para el PSG, se suicida à Di Maria. Vázquez y Rodrygo montent à Madrid, incursiones de Asensio y Carvajal.

65′- ¡Le partido devient dingue!

60′- ¡Penalti para el PSG! Carvajal frena, toca a Français y ofrece penalti. Et Courtois qui l’arrête!

56′- Les Parisiens multiplican escarmouches, pero ils laissent au quel espaces au Real Madrid. Mendy prend a junio, Militao aussi en avait pris une il quelques minutes.

53′- Le Diable Rouge llega encore à sortir deux petites parades. Sans lui, le PSG, que es una prensa interior, pour déjà retre KO.

50′- COURTOIS SAUVE LES SIENS! El sofá Diable Rouge se se inspiró en un perfil de Envoi sobre Kylian Mbappé. C’est puissant, à ras-de-sol et c’est le Belge qui s’impose.

45′- En respuesta al asalto de la segunda piroide.

45+’1 – C’est la pausa en una dernier ocasión, en el Real Madrid.

44′- La licencia del PSG es un balón más para su adversario. Pero estoy en peligro, estás en un sentido, estás en el otro.

39′- Au tour de Verratti de prendre jaune.

38′- Casemiro prende un cartón de junio. Il sera suspendu au match retour.

32′- Premier petit festival de Messi. Il dribble bien mais son center naboutit pas. A primera vista, el Real Madrid es un constructor bi mal.

27′ – Le PSG cumplió una fuerte presión. Ils font siege en ácaros de 25 derniers. Nuno Mendes, Verratti y Mbappé son particulièrement en vue.

23′ – Encore Courtois qui doit s’mprunter. Nuno mendes envoie une balle piyageuse, which rebant devant le guardien belge, which s empare sans problme.

18′- ¡OCASIÓN GROSSE! Mbappé est bien lancé en profonder et se retrove solo face à Courtois. Son envoi est écarté par le Belge.

11′- Le duel se calme un peu. Des deux cités, on joue la prudence.

5′- Mbappé déborde bien et met ballon dans lixe. Di María place au-dessus. ¡Primera ocasión del partido!

2′- Les Parisiens sont remontés. Ils non pas l’intention de laisser Madrid sinstaller.

0′- ¡Bonsoir a tous! Cest parte para el primer duelo des Huitiemes en la final de la Ligue des Champions!

las composiciones

psg: Donnarumma, Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Verratti, Danilo, Nuno Mendes, Paredes, Mbappé, Di María, Messi

Real Madrid: Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, Mendy – Modric, Casemiro, Kroos – Asensio, Benzema, Vinicius

Lavant-partido

La premier grand rendezvous vose de l’année para Paris SG tombe en fivier: lquipe de Kylian Mbappé rioit Real Madrid de Karim Benzema, mardi (21h00), pour la manche aller du more s desduisant des huitiemes de finale de Ligue des champions.

“Estos derraman una final de la Ligue des champions”, para Mauricio Pochettino, forro del PSG, y nominaciones de clubes, pero también de jouvers. Ante todo, Carlo Ancelotti eligió precisamente el mimo: “Es el final definitivo, y lo hemos convertido en un verdadero rival, como el nuestro, la única Ligue des Champions de Gagner viva”.

Avec Mbappé y Leo Messi cité parisien, voire Neymar, de retour dans le group après son entorse dione cheville mais attende com commemplant, et tri tri du milieu Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos, côté madrilene, Benmai cita se envió “mieux” après une blessure a jambe, le carnet de bal est somptueux.

“Show devant!”, El deportivo cotidiano L’Equipe en “une”, que significa “gran vértigo” duna las mismas herramientas auxiliares. En Espagne, AS y Marca ouvrent hacen fotos de Mbappé y Vicinius en “une”, con mimo jeu de mots: “Le Parc des Princes”. Lit la litani des noms, el género de Ancelotti por una pirueta: “On doit penser àblocker Verratti, Mbappé, Messi, Di Maria, Icardi… On va perdre la tête!.