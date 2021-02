El centrocampista argentino Leandro Parades, a pesar de un duro comienzo en el Paris SG, es uno de los triunfadores de su compañero Mauricio Pochettino llegando al banquillo, con sutilezas “albicelestes” en la nueva tabla táctica.

El nuevo entrenador del PSG, en busca de la fórmula adecuada, tiene una nueva oportunidad de experimentar el domingo 22 de la Lig 1 en el campo expulsado del Lorient (15:00 horas).

Pero al final de su primer mes, “Poche” ya había dado algunas pistas sobre su once en el 4-2-3-1: la presencia combinada de los “Cuatro Fantásticos” en el centro del campo de Markinhos o Parades-Verratti, que había sido asignado como defensa central.

Argentina se convirtió en la opción número uno con los italianos, y ambos jugadores comenzaron juntos siempre que estuvieran disponibles en 2021.

El centrocampista del Paris Saint-Germain Argentina Leandro desfila contra el Montpellier el 22 de enero de 2021 en el Parc des Princes (AFP / Archivos – FRANCK FIFE)

Los desfiles comenzaron en enero con la piel cambiante, que es una de las prioridades del Inter de Milán para el diario italiano La Cassetta dello Sport el 9 de enero.

El internacional de 26 años (28 sombreros) ahora es considerado uno de los ganadores de la organización de Pochettino, mientras que la ventana de fichajes se cierra el lunes.

“Sé que hablamos mucho, pero me he quedado aquí y estoy muy contento de haberlo hecho”, dijo la persona que me vio quedarme en el club durante “muchos años” la semana pasada.

Su estancia en París empezó a empeorar.

“Mis primeros seis meses fueron duros porque vine, y fue un gran cambio”, admitió el nativo de Jan Sansto que llegó a la capital en enero de 2019 contra el Zenit St. Petersburg por மில்லியன் 40 millones.

– Enlace Argentina –

“El año pasado fue muy bueno en general, y esto es una cosa. Siempre trato de mejorar y darlo todo”, continuó.

Junto con Thomas Toussaint, Pardes luchó por tener éxito en este campo en movimiento, con jugadores como Ander Herrera e Idrissa Cuey siendo penalizados por lesiones como la suya, donde la transferencia de Markinhos ha sido borrosa durante mucho tiempo.

Pero el técnico de Suabia lo vio como “un talento excelente, un profesional” y fue recibido por la creciente influencia del equipo vistiendo la armadura de capitán, una velada en la Coupe de France en Pau en enero de 2020.

El centrocampista argentino Leandro Parades del Paris Saint-Germain se enfrentará al alemán Serge Knabry del Bayern Munich en la final de la Champions League el 23 de agosto de 2020 en Lisboa (POOL / AFP / Archivos – LLUIS GENE)

Aunque no fue convocado al grupo para los octavos de final de la Liga de Campeones en Dortmund en febrero, Paradise está listo para comenzar la final de C1 contra el Bayern (1-0) en agosto.

A pesar de varios problemas físicos (caderas) que se han perdido una decena de partidos esta temporada, Argentina ha mantenido el viento en la espalda, ayudado por la llegada de Pochettino, su “Celeste” y el PSG rojo retoman a su compañero de equipo Muro Icardi, anotando tres goles en cuatro partidos.

“Es muy importante para un jugador argentino tener un entrenador del mismo país. Eso significa que tú tienes las mismas ideas. Intentaré aprender de él lo más posible. Espero que las cosas sigan así”, dijo el ex. Boca Juniors, muy apegado a la casa “xeneize”.

El sensacionalista, conocido por su mal genio, sigue esperando marcar su primer gol en la Ligue 1, que llegó a París con la reputación de ser un gran golpe. Aún no lo ha mostrado todo.