Próximos cambios para los clientes de Orange con un nuevo decodificador

Los usuarios tendrán acceso a una amplia gama de aplicaciones.

Orange hizo oficial su nuevo descifrado esta semana. La caja incluye Android TV, el sistema operativo para los televisores conectados de Google. Una elección justificada por la voluntad de Orange de ofrecer una nueva experiencia de usuario, con acceso a un gran catálogo de aplicaciones.

Sin embargo, tenga cuidado, no tiene acceso a Play Store. La experiencia aquí está personalizada para permitir que los usuarios usen el cuadro sin tener que crear una cuenta de Google e ir a Google Play Store. Esto significa que es posible que los servicios no incluidos en Orange no se puedan utilizar en la caja.

En su comunicado de prensa, Orange menciona la compatibilidad con las aplicaciones VRT y RTBF. Amazon Prime Video, Youtube y Streamz, pero el extraño no es Netflix, Disney+ o BeTV. Por otro lado, la funcionalidad del Asistente de Google ya está accesible.

Pocos detalles en la ficha técnica del producto. Solo sabemos que el decodificador podrá mostrar contenido 4K, lo cual es algo bueno teniendo en cuenta que muchas cajas no son compatibles con contenido 4K y requieren un procesador bastante potente. Por otro lado, Orange se enorgullece del aspecto ambiental de su enfoque con una caja y un control remoto. «Hecho de materiales reciclados y/o reciclables.»

El cambio de la caja también viene acompañado de otro gran cambio en su funcionamiento ya que ahora las grabaciones del software se realizarán en la nube. La ventaja es que se puede acceder desde cualquier dispositivo. Sin embargo, necesitará una conexión web para acceder a él y ocupará su ancho de banda.

de acuerdo a periódico L’AvenirLos clientes existentes podrán reemplazar su antiguo decodificador por este nuevo, pero el reemplazo puede demorar hasta 24 meses.