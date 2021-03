Pronto estará disponible un kit implantable con la NASA

Lego está colaborando con la NASA y dedicará su nuevo set al descubrimiento del transbordador espacial. Es el modelo de transbordador espacial más grande de la marca hasta la fecha, con no menos de 2.354 piezas.

Desde hace muchos años, Lego no solo se ha dirigido a nuestros seres queridos más queridos. La compañía danesa se está preparando para lanzar uno de sus kits más grandes, si es necesario, ya que ahora se colocan pequeños ladrillos amarillos como artículos de colección. Esta Versión combinada NASA No cuentes menos 2,354 piezas. En el 40 aniversario del lanzamiento del primer transbordador espacial Columbia, el transbordador Lego Discovery está dedicado a un kit completo. Durante la misión SDS-107 en 2003, como recordatorio, Columbia se estrelló cuando regresó a la Tierra, matando a siete miembros de la tripulación. LegoQuiere celebrar sus éxitos en lugar de los fracasos de la agencia espacial estadounidense que está más interesada en Discovery. En particular, introdujo el telescopio Hubble en la década de 1990.

Integración de muestra Tres piezas de nuevo diseño para parabrisas y compartimento de carga, Así como también 108 piezas de laca de plata Para algunos detalles del barco. En un video, los diseñadores explican el énfasis en la realidad para permitir que todos se sumerjan en esta nave espacial. También anuncian que están trabajando en una versión reducida del telescopio Hubble que se puede colocar dentro del modelo tan pronto como estén ensamblados.

Disponible el 1 de abril

Este imponente artículo de coleccionista se venderá Desde el 1 de abril. Ella mide 21 cm de alto, 54 cm de largo y 35 cm de ancho. El paquete, que incluye dos patas diferentes, está disponible por $ 200, O 179,99 euros con nosotros. Entonces, los entusiastas de Lego y la conquista espacial serán mucho para ocupar sus largos toques de queda. Por ahora, el producto no se puede reservar en el sitio francés, pero no tardará.

Encuentra el Discovery Lego Shuttle por 179 euros