Pro T2: condenado por desacato racista, Radosavljevic suspendido hasta abril

La liga anunció el jueves que Ludovic Radosvljevic, un jugador de rugby provenzal que admitió comentarios racistas contra el camerunés Christian Ambatiyang durante el partido de rugby Pro T2, ha sido suspendido hasta abril de 2022.

El jugador de 32 años, responsable de “ofensas verbales y provocaciones”, no podrá jugar antes del 25 de abril de 2022, después de la jornada 28 del campeonato.

“Teniendo en cuenta la gravedad específica de la situación y la naturaleza de los hechos contra los que se alega, la Comisión de Disciplina y Reglas determinó el punto de entrada del delito a las 52 semanas, es decir, la autorización máxima del permiso”, explica la NRL.

Esta confesión se redujo a 26 semanas de competencia oficial “luego de tomar en cuenta el reconocimiento arbitrario de los hechos contra los que se le imputa (…), el reconocimiento de su culpabilidad, su expediente limpio de orden y ‘arrepentimiento antes de la audiencia de divulgación”.

A principios de septiembre, Ambatiyang, de 22 años, denunció el incidente frente a su equipo durante la victoria 26-23 de Provence rugby en su cuenta de Instagram, en nombre de la segunda jornada de Pro T2.

Acusó a un opositor de arrojarle, sin nombrarlo: “Comedor de plátanos, te quemaré”, y luego, antes de venir a disculparse, dijo que sus palabras se hicieron “en el fuego de la acción”. .

– Excusas –

El jugador involucrado, Radosavljevic, se disculpó públicamente en su cuenta de Instagram unos días después. “Siento que lo que sucedió hoy refleja el mayor error de mi vida, Christian Ambatiang, su club, mi familia, los miembros de mi equipo, mi personal, mis líderes, los licenciatarios del club, los voluntarios, nuestros seguidores y socios del club”, escribió.

Sin pro-rugby, la jurisprudencia más reciente en esta materia, sería difícil comparar. Pero, por ejemplo, el pilar de Colmiers Richard Nones fue suspendido en 1999 durante dos años con un tenedor (dedos en los ojos del oponente). Por el mismo gesto, en la Copa de Europa, el puta de La Rochelle Pierre Borgrit fue condenado en 2019 a seis semanas de prisión.

El jugador Josiah Raisuke nunca ha sido suspendido durante cinco semanas por levantar felizmente a un árbitro la temporada pasada.

Finalmente, el extremo marfileño Silvère Tian, ​​que inicialmente fue suspendido durante 16 meses, insultó violentamente a un árbitro durante una reunión entre Oyonnax y Grenoble en 2016, cuyo permiso se redujo a 36 semanas.

Ex jugador de Clermont (2008-2017), fue entrenador encubierto del medio scrum de Morgan Barra y Castress (2017-2020), donde compitió con el ex internacional francés Rory Cocot. La decisión del comité disciplinario está pendiente con su club actual.

Pablo Matera de Argentina durante el partido de la Copa Mundial de Rugby 2019 entre Argentina y Estados Unidos el 9 de octubre en la AFP / Archivos – CHARLY TRIBALLEAU en Kumagaya

Esta no es la primera vez que el rugby se ve afectado por el racismo. La temporada pasada, tres internacionales argentinos, el capitán de Puma Pablo Matera, y luego los editores de la franquicia estatal, pasados ​​tuits racistas, fueron detenidos por precaución.

La Federación Argentina terminó haciendo una mueca, obligándolos a asistir a sesiones para concienciar sobre la discriminación y hacer servicio comunitario.

“En nueve años han pasado muchas cosas. Lo siento, me avergüenzo de esos tuits, francamente, lo que hice en ese momento (…) hay cosas en mi vida que no me gustan, pero es parte de la forma en que me hago una persona hoy “, agregó, Handed Matera en una entrevista con AFP:” Es importante pedir disculpas cuando te equivocas. Estos tweets sorprendieron a todos los que me leen. No recuerdo cuándo los escribí. Fue hace mucho tiempo, pero no quiero que sea una excusa para mí “.