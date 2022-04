Primeras vueltas del Ferrari 296 GT3 en Fiorano

El Ferrari 296 GT3 completó su primera vuelta el martes en el circuito de Fiorany con los pilotos italianos Alessandro Pier Guidi y Andrea Bertolini. Ex campeón del WEC en la clase GTE Pro, primero hizo la reorganización y creó el nuevo automóvil Francing Horse Race, que más tarde condujo a la mejora regular del piloto de Maranello. Las actuaciones del día variaron entre sesiones de laboratorio y etapas verificadas por 296 técnicos de GT3.

«Hoy marca el comienzo de nuestro futuro en las carreras de GT. Elegimos hacer los primeros experimentos en Fiorano porque permitió que nuestra casa y quienes trabajaron en el proyecto compartieran un sentimiento muy especial. Hay un plan de pruebas serio delante del coche, pero ya hemos recibido buenos comentarios de esta primera sesión.Antonello Coletta, director de operaciones deportivas de Ferrari en GT, respondió.

» Ya hemos recibido muchos elogios por este coche. “, nos dijo en Sebring (Florida) al margen de la primera ronda de las 1000 Millas de Sebring de la temporada 2022 del WEC. Sin embargo, lo más importante es que va rápido. Creemos que hicimos un buen trabajo en esto. El fabricante italiano ya ha recibido numerosas solicitudes de sus clientes habituales (AF Course, Ricci Potision, Kessel Racing, etc.) que no compiten en Ferrari, lo que convierte a este coche en una opción a la hora de utilizarlo en competición.

El debut de la competición está previsto para 2023. Este nuevo GT3 es el resultado de una joint venture entre Ferrari y el fabricante francés Orega.

