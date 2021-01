Primer plano de Buzzie Lee

Buzzie Lee, Los Ángeles, octubre de 2020. Brandley Gutters

Después de varios meses de aplazamiento, finalmente ha salido el nuevo Spielberg, este viernes 29 de enero. No es la mejor superproducción de papá.Indiana Jones, ET O Parque jurásico, Pero diferente Amor estropeado, El primer disco en solitario editado por un pequeño sello independiente, camuflado como su hija Sasha Spielberg, la cantante y pianista Buzzie Lee. “Primero, pospuse el lanzamiento con la esperanza de que estas canciones pudieran tocarse en el escenario”., Reconoce a treinta personas que se unieron a Zoom en su casa blanca en el este de Los Ángeles. “No sé cuándo volveré a dar conciertos, pero fue muy frustrante sentarme en un disco, en el que puse tantas emociones e historias personales”.

Sasha Spielberg una vez se imaginó a sí misma como actriz, como para extender mejor su niñez bañada en el mundo del cine. « Más que un director, quería estar frente a la cámara, Ella recuerda. Realmente aprecié a mi mamá y a mi tío [les actrices Kate et Jessica Capshaw] Las estrellas que volvieron a casa. » Mantenido principalmente por pequeñas apariciones en las pinturas de su padre (Papeles del Pentágono, Terminal, Munich, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal2), tuvo dificultades en la realización de películas para encubrir su verdadera carrera. “He estado escribiendo canciones desde que tenía 8 años. Siempre me ha fascinado, y aunque hace tiempo que me dicen que no tengo la vida de un músico, me aterrorizaba la idea de subir al escenario. »

Escribir como cortosis

De niña, disfrutó por primera vez de tocar el piano mecánico en casa. Antes de tomar sus primeras lecciones de teclado. “Mi objetivo se puede explicar Mi corazón seguirá Tema principal Titánico, Cantado por Celine Dion. Estaba tan emocionado con esta película y Leonardo DiCaprio, ¡debí haberla visto cientos de veces! », Dice Sasha Spielberg con una sonrisa.

“Los dos temas principales de la película de mi padre, el interés mutuo y la nostalgia por la infancia, se encuentran a menudo en mis canciones”.

Las bandas sonoras de las películas sacuden la vida cotidiana de la icónica familia de Hollywood. “Si mi padre amaba a los Beatles, a menudo escucharía música de películas”., Recuerda la cantante, cuya madre prefiere figuras femeninas del rock independiente, es decir, Lucinda Williams o Ani Difranco. « Estoy muy impresionado con estas grabaciones “., Reconoce a Pussy Lee, explica que a menudo considera que su música son grabaciones sonoras de películas de ficción antes de convertir las palabras en canciones. El oscuro contraste de los títulos Amor estropeado Sin embargo, habrá más composiciones de Angelo Padalamenti para las películas de David Lynch que los temas de Steven Spielberg, ganador del Oscar de John Williams.

