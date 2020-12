Presión de la inmigración marroquí sobre la Unión Europea | Economía DW

Hamza Shimin tiene 24 años. Ama a su Marruecos natal, pero ve su futuro en Europa: “Soy un desarrollador de TI. Quiero trabajar y no hay nadie en mi país”.

Hace unas semanas, se fue desde el Sahara Occidental a Gran Canaria en un barco de pesca, como muchos otros jóvenes marroquíes. “La travesía duró dos días y costó 2.000 euros”, dice el marroquí, que acaba de llegar a Huelva, Andalucía, en ferry por la península española tras alojarse en un hotel en Gran Canaria.

Allí vive ahora en la calle: “No tengo dinero para comprar un apartamento”. No estaba acostumbrado ni siquiera en Marruecos, donde Covid-19 es solo uno de los muchos problemas. Para los 36 millones de habitantes de Marruecos, no hay prestaciones por desempleo, no hay trabajo de jornada reducida y se mantiene la asistencia social.

El experto en Magreb Gonzalo Escribano del centro de investigación Real Instituto Elcano explica: “De hecho, solo el 47 por ciento de la población de Marruecos, un tercio de ellos, trabaja en la agricultura. Actualmente vive sequías severas y compite con España y Europa”. ” en Madrid.

En Marruecos, el PIB per cápita es inferior a 3.000 euros. La vecina España está valorada en más de 27.000 euros.

El puerto principal de Tánger Med

Desde que asumió el cargo en 1999, el rey Mohammed VI de Marruecos, de 57 años, ha modernizado el país. Las mujeres son tratadas mejor aquí que en la mayoría de los países vecinos del norte de África, y Marruecos está tomando medidas enérgicas contra los terroristas. Pero no ha cambiado mucho en términos de la pobreza de las masas en los últimos años.

Una terminal utilizada por la industria del automóvil en el puerto de Tánger Med en junio de 2019

El gobierno se enorgullece de tener uno de los puertos más nuevos y más grandes del continente, Tánger Med. El volumen de carga del puerto aumentó en casi un 40 por ciento el año pasado a un récord de 4.8 millones de TEU (un contenedor estándar de 20 pies). El país quiere reducir su dependencia de los puertos españoles.

“Pero el puerto es de poca importancia para los residentes comunes”, dice el experto en Magreb Escrepano. “El dinero y los empleos se dejan principalmente en manos de inversores y operadores internacionales”.

La noticia de jóvenes marroquíes, como Hamza, que han huido por miles a las Islas Canarias en las últimas semanas, no solo molesta a los responsables del turismo allí, sino que también inquieta a muchos activistas de derechos humanos y expertos en seguridad españoles.

Alrededor de 500 personas ya se han ahogado en su camino hacia un futuro mejor, mientras que el equivalente a 250 millones de euros de los ingresos del Estado marroquí se gastan anualmente en la lujosa vida de la mansión, según “El Español”. Según Forbes, el rey Mohammed VI es ahora el quinto hombre más rico de África.

Uno de los hombres más ricos de África: el rey Mohammed VI de Marruecos.

‘Tácticas de chantaje’

El editor de “El Español”, Pedro J. Ramírez, en un vídeo del gobierno español para hacer algo contra la “táctica de chantaje que practica el rey marroquí desde hace años”, que cree que está formada por la Unión Europea. Espere recompensas por bloquear a los inmigrantes.

Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Marruecos afirmó que Alemania había prometido al país proporcionar una ayuda económica estimada en 1.400 millones de euros.

La Unión Europea también está considerando proporcionar más ayuda económica al norte de África para reducir el número de inmigrantes que llegan a Europa desde el norte de África. El experto holandés en Marruecos, Jan Hoagland, está vinculando claramente esto en Twitter a la ola migratoria actual.

“Veremos cómo la presión sobre Canarias disminuye lentamente”, dice Francisco Javier Álvarez de la Universidad Carlos III de Madrid, un abogado penalista que se ocupa de la inmigración irregular a España, entre otras cosas.

Álvarez dice que le molesta que intelectuales como Hamzah no tengan futuro en Marruecos mientras la familia del rey cosecha una fortuna. Según el diario español de Internet “El Español”, el holding “Al Mada” controla el 30 por ciento de la economía marroquí y ahora es el mayor inversor en el continente africano después de Sudáfrica.

Energía solar e hidrógeno

Álvarez también señala que muchos marroquíes están radicalizados en España, a menudo en las cárceles. Un sospechoso de terrorismo marroquí fue detenido en Getafe, cerca de Madrid.

El deterioro de la situación llevó al gobierno español a reanudar las cumbres bilaterales con Marruecos después de poco más de cinco años. La primera tendrá lugar el 17 de diciembre en Rabat. Al mismo tiempo, habrá un foro económico en la capital marroquí.

A diferencia de otros países del Magreb, Marruecos no tiene recursos minerales importantes aparte del fosfato. El país también depende de fuentes de energía fósil para sus vecinos.

“Es por eso que las armas y la energía solar ocupan ahora un lugar destacado en la agenda de Marruecos”, dice Scribano del grupo de expertos del Real Instituto Elcano. En 2018, la participación de las energías renovables alcanzó el 38 por ciento de la producción de electricidad de Marruecos, y para 2030 se espera que aumente al 52 por ciento, también con la ayuda de inversiones alemanas y empresas como Siemens. Según un acuerdo con el gobierno federal, Marruecos debería entregar hidrógeno a Alemania pronto en el verano.

Mucho dinero para armamento

“Aunque la pobreza ha aumentado debido a la epidemia, el gasto militar del país está aumentando dramáticamente”, dice Scribano. Según el diario online español “El Español”, fue el equivalente a más de 4.000 millones de euros este año, y el 12 por ciento de todos los fondos se destinarán al próximo presupuesto del ejército.

Según el abogado Álvarez, Marruecos está principalmente armado contra Argelia. El antiguo vecino y enemigo sigue exigiendo la independencia de la parte del Sáhara Occidental que Marruecos anexó en la década de 1970. Pero debido a los grandes depósitos de fosfato, la región es muy atractiva para el rey marroquí. Según los estudios, casi las tres cuartas partes de las reservas mundiales de fosfato se encuentran en Marruecos y los territorios anexos.

El conflicto ha vuelto a su punto culminante porque el Frente de Liberación Polisario respaldado por Argelia, que declaró la República Árabe Democrática en el Sahara Occidental en 1976 y ha estado luchando por la autodeterminación desde entonces, acaba de anunciar un alto el fuego con Marruecos que lleva casi A partir de los 30 años.

Marruecos recibió apoyo de los Estados Unidos de América. El miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una declaración en la que Estados Unidos reconoció la autoridad de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Y Marruecos había anunciado anteriormente que sería el cuarto país con mayoría musulmana en reconocer a Israel como estado.

Equilibrio verbal

Álvarez cree que Marruecos está utilizando la presión migratoria para asegurar más apoyo en el conflicto del Sáhara Occidental. Añadió que “Marruecos quiere asegurarse de que la Unión Europea no presione para que se vote sobre la autonomía del Sahara Occidental”. Dicho referéndum fue aprobado por resolución de la ONU en 1991, pero nunca se llevó a cabo, y el Rey de Marruecos sabe que también hay muchos partidarios de la independencia del Sahara Occidental en España.

“Ha sido un acto de equilibrio entre Europa, España y Marruecos durante años”, dice Fernando Cocco, profesor del Campus Internacional de Seguridad y Defensa (CISDE) en Madrid. Y ganó el rey Mohammed VI. Muchas veces, mientras que su gente siempre pierde ”. Uno de los perdedores ahora es el desarrollador de TI Hamza, de 24 años, que vive en las calles de España.