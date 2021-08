¿Por qué los helados y las bebidas frías son una mala idea en verano?

Esencial

Si los helados y las bebidas frías son tentadores en un clima caluroso, no son necesarios para ayudar a nuestro cuerpo a regular su temperatura. Descripciones.

¿Quién puede resistirse a un buen helado cuando la temperatura supera los 30 C en agosto? ¿Refrescante? Realmente no. Aunque las gaseosas rellenas de helado y cubitos de hielo son atractivas, es posible que no sean las mejores para ayudar a regular nuestra temperatura corporal.

El proceso de mantener la temperatura corporal óptima se llama termorregulación y en realidad implica un equilibrio suave entre la producción y la pérdida de calor.

Los seres humanos tienen la capacidad de controlar la temperatura de su cuerpo independientemente del medio ambiente. De hecho, podemos hacer esto porque nuestros cuerpos producen calor constantemente como un subproducto de procesos químicos internos (metabolismo).

Pequeña explicación científica

El metabolismo es fundamental para el buen funcionamiento del organismo. Implica procesos digestivos, que descomponen los nutrientes de la dieta, absorben estos nutrientes en las células y los convierten en energía para las funciones corporales.

Si bien parece lógico que la introducción de alimentos fríos como el helado en el estómago ayude a bajar la temperatura, su efecto de enfriamiento inicial es rápidamente reemplazado por el calor producido por los procesos digestivos necesarios para la descomposición del estómago. Sus nutrientes.

Sensación refrescante a corto plazo

Entonces, cuando bebe algo muy frío, el cuerpo naturalmente combate la sensación de frío produciendo calor. A corto plazo, si la bebida fría te hace sentir bien, no podrás disfrutar de esta frescura durante mucho tiempo. La digestión de alimentos ricos en calorías provoca un aumento de la temperatura corporal.

Cuando bebes algo muy frío, el cuerpo genera calor de forma natural y combate la sensación de frío.

Pixabay



¿Necesitas una bebida caliente para refrescarte?

Al final, esto no es realmente lo mejor. Por ejemplo, si bebe té caliente, la temperatura de su cuerpo aumentará, por lo que el cuerpo controlará su temperatura, lo que hará que sude más. La sudoración excesiva conlleva el riesgo de deshidratación, lo que no es realmente bueno si se produce una ola de calor.

¿Entonces, cuál es la solución?

Debe beber tibio: 12 a 14 grados. El cuerpo evita el efecto “yoyo” intentando en vano controlar su temperatura. Si además planeas tomar una nevada para refrescarte, ocurre lo mismo: ¡elige duchas calientes!

